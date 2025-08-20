Ceará se despede da Copa do Nordeste com premiação milionária; veja valores

O Ceará foi eliminado da Copa do Nordeste de 2025. Na semifinal, em jogo único, o Vovô perdeu para o Bahia por 1 a 0, com o gol de Tiago, na Arena Fonte Nova, nesta quarta-feira (20). Assim, o Vovô encerra sonho de buscar o tetracampeonato regional, mas se despede da competição com uma receita milionária em premiação.

Em valores, deixa o torneio com R$ 4,8 milhões no Nordestão. Foram R$ 3,5 milhões pela participação, sendo integrante da Cota 1 - em divisão realizada de acordo com o Ranking Nacional de Clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) - além de mais R$ 550 mil por chegar nas quartas e R$ 770 mil com o avanço às semifinais.

Vale ressaltar que no planejamento estratégico, a meta alvinegra era chegar, no mínimo, às semifinais. Logo, é um objetivo alcançado na temporada, apesar da frustração com a eliminação, que chegou com gol aos 48 minutos do 2º tempo.

Na final, o Bahia encara o Confiança-SE, que eliminou o CSA na outra semifinal. O campeão embolsa R$ 2,2 milhões, enquanto o vice-campeão ganha R$ 1,4 milhão.

Premiações da Copa do Nordeste de 2025

Fase de grupos

Cota 1 (Fortaleza, Ceará, Bahia e Sport): R$ 3,5 milhões.

Cota 2 (CRB, Vitória-BA, CSA e Sampaio Corrêa): R$ 2,6 milhões.

Cota 3 (Ferroviário, Náutico, Confiança-SE e Altos-PI): R$ 2 milhões.

Cota 4 (América-RN, Sousa-PB, Juazeirense-BA e Moto Club-MA): R$ 1,3 milhão.

Fase mata-mata