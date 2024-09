Ceará precisa de 8 vitórias em 11 jogos para garantir o acesso à Série A; veja projeção

O Ceará perdeu os dois últimos jogos na Série B de 2024 e caiu para a 8ª posição na tabela de classificação. Com 39 pontos, está a quatro do Vila Nova, atual 4º colocado. Restando 11 rodadas, o time alvinegro precisa melhorar de rendimento e engatar uma sequência positiva na reta final.

Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a pontuação para o acesso é de 62, que oferece 92% de probabilidade. Para atingir isso, o Vovô necessita de mais 23 pontos até o fim da competição, ou seja, mais sete vitórias e dois empates. Logo, não há margem para não pontuar.

Legenda: O Ceará está na 8ª posição na tabela da Série B de 2024 Foto: reprodução / SrGoool

O caminho alvinegro é: Vila Nova (C), Brusque (C), Sport (F), Ponte Preta (C), Ituano (F), Santos (F), Paysandu (C), Avaí (C), Botafogo-SP (F), América-MG (C) e Guarani (F). São seis jogos em casa e cinco como visitante. Caso tenha 100% de aproveitamento em casa, mantém as chances.

Em 2023, como comparativo, o Vitória-BA foi o campeão com 72. O G-4 teve Juventude (65), Criciúma (64) e Atlético-GO (64). Na 26ª rodada, o Vovô enfrenta o Vila Nova no domingo (22), às 18h30, na Arena Castelão.

O que o Ceará precisa para o acesso na Série B?

62 pontos (95% de chance): + 7 vitórias e 2 empates

63 pontos (98% de chance): + 8 vitórias

64 pontos (99% de chance): + 8 vitórias e 1 empate

Chances do Ceará na Série B de 2024 (UFMG)

Título: 0,7%

Acesso: 14,6%

Rebaixamento: 0,1%

Veja também Alexandre Mota Derrota mostra que Ceará não consegue brigar pelo acesso com atual formação da defesa