Ceará garante ponto importante, mas pode ser mais ousado fora de casa

O placar sem gols resume bem o empate entre Ceará e Grêmio pela Série A neste sábado (23). A partida não foi positiva tecnicamente, com erros e baixa eficiência ofensiva dos dois lados. No fim, o Vovô garante um ponto importante fora de casa, mas deixa a sensação de que poderia ser mais ousado para vencer, principalmente diante do baixo desempenho do adversário gaúcho.

A constância da pontuação prevalece em qualquer análise. Dos últimos cinco jogos, por exemplo, o time alvinegro garantiu oito dos últimos 15 pontos (duas vitórias e dois empates). E isso consolida uma campanha consistente, de uma equipe que segue em 10º, agora com 26.

Para o objetivo da permanência, a caminhada é sólida. No entanto, o acréscimo pode vir com vitórias diante de oponentes mais frágeis, como era o caso do Grêmio, mesmo que mandante. E o Ceará não funcionou como o esperado, errando muito no último terço e na defesa também.

Apesar de passar intacto, foi ameaçado com chances incríveis desperdiçadas por Alysson e Edenílson. Por outro lado, parou no goleiro Tiago Volpi duas vezes, com Pedro Raul e Galeano. Por isso, o empate é justificado pelo equilíbrio. Todavia, a postura poderia ser mais arrojada.

Os movimentos de Léo Condé até indicaram essa ambição: Paulo Baya, Lucas Mugni, Rodriguinho, Pedro Henrique e Lucas Lima. A munição que tinha no banco de reservas foi utilizada, mas individualmente, as peças não entregaram o imaginado pela comissão técnica, e a estratégia de transição não teve êxito. Em paralelo, Pedro Raul, peça fundamental e artilheiro, teve uma nova apresentação mais abaixo.

Logo, restam ajustes, principalmente nas escolhas para evoluir quando o plano de jogo não corresponde. O panorama geral é muito positivo, e a oportunidade de lutar por mais posições na tabela do Brasileirão chega no próximo sábado (16), quando encara o Juventude, às 16h, na Arena Castelão. Há a expectativa de que o meia Vina possa reestrear nessa partida.