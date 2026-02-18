Ceará e Fortaleza conhecem hoje adversários da Copa do Brasil de 2026; veja jogos

Com jogos marcados para o fim de fevereiro, Ceará e Fortaleza conhecem os adversários da 2ª fase da Copa do Brasil de 2026 nesta quarta-feira (18). Fora da 1ª fase devido à presença na Série B, os representantes cearenses aguardam duelos dos chaveamentos para a definição dos próximos rivais.

Às 16h30, Maguary-PE e Laguna-RN se enfrentam no estádio Arthur Tavares, em Bonito/PE, e quem avançar encara o Leão. Já às 19h30, Araguaína-TO e Primavera-SP medem forças no Mirandão/TO, em Araguaína - o vencedor se classifica para encarar o Vovô na nova etapa.

Pelo regulamento, tudo ocorre em jogo único. Em caso de empate, o duelo é definido via pênaltis.

O Tirol-CE, também na 1ª fase, joga com o América de Propriá-SE, às 20h, no Batistão, em Aracaju.

Jogos que interessam o futebol cearense

Quarta (18) - Maguary-PE x Laguna-RN | 16h30, no Arthur Tavares/PE (adversário do Fortaleza)

Quarta (18) - Araguaína-TO x Primavera-SP | 19h30, no Mirandão/TO (adversário do Ceará)

Quarta (18) - América de Propriá-SE x Tirol | 20h, no Batistão/SE

Legenda: Ex-Ceará, o atacante Paulo Baya atua no Primavera-SP e pode reencontrar o Vovô Foto: reprodução

Premiação e 2ª fase da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu as datas da 2ª fase da Copa do Brasil. Apesar de adversários ainda indefinidos, Ceará e Fortaleza são mandantes nos jogos e atuam próxima semana.

O Leão entra em campo na terça-feira (24), às 21h30. O Vovô atuará na quinta-feira (26), às 20h.

Os dois jogos são na Arena Castelão. Assim como na 1ª fase, o empate conduz a vaga aos pênaltis.

Outro representante cearense na etapa, o Maracanã enfrenta a Portuguesa-RJ no dia 5 de março, quinta, às 19h, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Os mandos foram definidos em sorteio.