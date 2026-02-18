Ceará e Fortaleza conhecem hoje adversários da Copa do Brasil de 2026; veja jogos
Na 2ª fase, os times cearenses buscam classsificação na Arena Castelão
Com jogos marcados para o fim de fevereiro, Ceará e Fortaleza conhecem os adversários da 2ª fase da Copa do Brasil de 2026 nesta quarta-feira (18). Fora da 1ª fase devido à presença na Série B, os representantes cearenses aguardam duelos dos chaveamentos para a definição dos próximos rivais.
Às 16h30, Maguary-PE e Laguna-RN se enfrentam no estádio Arthur Tavares, em Bonito/PE, e quem avançar encara o Leão. Já às 19h30, Araguaína-TO e Primavera-SP medem forças no Mirandão/TO, em Araguaína - o vencedor se classifica para encarar o Vovô na nova etapa.
Pelo regulamento, tudo ocorre em jogo único. Em caso de empate, o duelo é definido via pênaltis.
O Tirol-CE, também na 1ª fase, joga com o América de Propriá-SE, às 20h, no Batistão, em Aracaju.
Jogos que interessam o futebol cearense
- Quarta (18) - Maguary-PE x Laguna-RN | 16h30, no Arthur Tavares/PE (adversário do Fortaleza)
- Quarta (18) - Araguaína-TO x Primavera-SP | 19h30, no Mirandão/TO (adversário do Ceará)
- Quarta (18) - América de Propriá-SE x Tirol | 20h, no Batistão/SE
Premiação e 2ª fase da Copa do Brasil
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu as datas da 2ª fase da Copa do Brasil. Apesar de adversários ainda indefinidos, Ceará e Fortaleza são mandantes nos jogos e atuam próxima semana.
O Leão entra em campo na terça-feira (24), às 21h30. O Vovô atuará na quinta-feira (26), às 20h.
Os dois jogos são na Arena Castelão. Assim como na 1ª fase, o empate conduz a vaga aos pênaltis.
Outro representante cearense na etapa, o Maracanã enfrenta a Portuguesa-RJ no dia 5 de março, quinta, às 19h, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Os mandos foram definidos em sorteio.
Premiações da Copa do Brasil de 2025
- 1ª fase: R$ 400 mil (cota única)
- 2ª fase: R$ 1,3 milhão (Série B) e R$ 830 mil (demais clubes)
- 3ª fase: R$ 1,5 milhão (Série B) e R$ 950 mil (demais clubes)
- 4ª fase: R$ 1,6 milhão (Série B) e R$ 1 mil (demais clubes)
- 5ª fase: R$ 2 milhões (cota única)
- Oitavas de final: R$ 3 milhões
- Quartas de final: R$ 4 milhões
- Semifinal: R$ 9 milhões
- Vice-campeão: R$ 34 milhões
- Campeão: R$ 78 milhões