Ceará e Fortaleza conhecem adversários na 2ª fase da Copa do Brasil de 2026; veja jogos

Com jogos marcados para o fim de fevereiro, Ceará e Fortaleza conheceram os adversários da 2ª fase da Copa do Brasil de 2026 nesta quarta-feira (18). Fora da 1ª fase devido à presença na Série B, os representantes cearenses aguardaram duelos dos chaveamentos para a definição dos rivais.

No estádio Arthur Tavares, em Bonito/PE, o Maguary-PE venceu o Laguna-RN por 1 a 0, com gol de Júlio César, e encara o Leão na nova etapa. Já no Mirandão/TO, em Tocantis, o Primavera-SP aplicou 3 a 0 no Araguaína-TO - tentos de Luiz Fernando, Josiel e Neto - e agora mede forças com o Alvinegro de Porangabuçu.

Pelo regulamento, tudo ocorre em jogo único. Em caso de empate, o duelo é definido via pênaltis.

Outro representante cearense, o Tirol-CE fez uma partida emocionante com o América de Propriá-SE e venceu por 5 a 3, nos pênaltis, após a igualdade no tempo normal em 1 a 1. No Batistão, em Aracaju, saiu perdendo com bola na rede de Wallace, mas deixou tudo igual com Ytalo, nos acréscimos do 2º tempo, conduzindo a decisão às penalidades. Assim, o time do bairro do Pirambu, em Fortaleza, já embolsou R$ 1,3 milhão com premiação: R$ 400 mil pela participando, com mais R$ 830 mil ao avançar na 2ª fase.

Jogos que interessavam ao futebol cearense na 1ª fase

Quarta (18) - Maguary-PE 1x0 Laguna-RN (Adversário do Fortaleza)

Quarta (18) - Araguaína-TO 0x3 Primavera-SP (Adversário do Ceará)

Quarta (18) - América de Propriá-SE (3) 1x1 (5) Tirol-CE

Legenda: Ex-Ceará, o atacante Paulo Baya atua no Primavera-SP e pode reencontrar o Vovô Foto: reprodução

Premiação e 2ª fase da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu as datas da 2ª fase da Copa do Brasil. Apesar de adversários ainda indefinidos, Ceará e Fortaleza são mandantes nos jogos e atuam próxima semana.

O Leão entra em campo na terça-feira (24), às 21h30, contra o Maguary-PE. O Vovô atuará na quinta-feira (26), às 20h, diante do Primavera-SP.

Os dois jogos são na Arena Castelão. Assim como na 1ª fase, o empate conduz a vaga aos pênaltis.

Ainda na 2ª fase, o Maracanã-CE enfrenta a Portuguesa-RJ no dia 5 de março, quinta, às 19h, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, enquanto o Tirol-CE, que passou na 1ª fase, tem a missão do duelo com o América-MG, no dia 4 de março, quarta, 21h30, no Independência/MG. Os mandos foram definidos em sorteio.

Jogos que interessavam ao futebol cearense na 2ª fase

Terça (24/02) - Fortaleza x Maguary-PE | Arena Castelão, às 21h30

Quinta (26/02) - Ceará x Primavera-SP | Arena Castelão, às 20h

Quarta (04/03) - América-MG x Tirol | Independência, às 21h30.

Quinta (05/03) - Portuguesa-RJ x Maracanã | Luso-Brasileiro, às 19h.