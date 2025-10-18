Ceará ainda pode lucrar com trio de joias da base que está no Botafogo; entenda

O Ceará volta a campo pela Série A neste domingo (19), quando encara o Botafogo, às 18h30, na Arena Castelão, pela 29ª rodada. Um jogo que marca também o reencontro com alguns velhos conhecidos, joias da base alvinegra, que ainda podem render receitas para o Vovô.

Na atual temporada, o time carioca efetuou as aquisições do zagueiro David Ricardo e dos atacantes Artur Victor e Arthur Cabral - todos revelados na Cidade Vozão, sede da base, em Itaitinga.

Na época das transações, o trio gerou um alto montante financeiro para o clube cearense, que mantém vínculo com os atletas por direitos econômicos e por Mecanismo de Solidariedade. Assim, o Diário do Nordeste explica quanto que o Ceará ainda pode conquistar em caso de vendas futuras.

ZAG - David Ricardo

Legenda: David Ricardo acumula 21 jogos pelo Botafogo em 2025, com um gol Foto: divulgação / Botafogo

David Ricardo foi vendido diretamente do Ceará para o Botafogo em fevereiro de 2025. Na ocasião, o clube acertou a venda por US$ 1,8 milhão (cerca de R$ 9,7 milhões na época), mas manteve 20% dos direitos econômicos do atleta para uma venda futura. Com 22 anos, estava no Vovô desde 2022.

ATA - Artur Victor

Legenda: Artur Victor é um dos titulares absolutos do ataque do Botafogo Foto: Mauro Pimentel / AFP

Em janeiro de 2025, o Botafogo anunciou a compra de Artur Victor junto ao Zenit, da Rússia, por € 10 milhões (aproximadamente R$ 62 milhões na época). Por conta do Mecanismo de Solidariedade, que é uma ferramenta da Fifa para beneficiar os clubes formadores, o Ceará recebeu R$ 403 mil, pois é detentor de 0,65% do passe do atleta de 27 anos. No entanto, ao longo da carreira, acumulando transferências para Palmeiras, Bahia e RB Bragantino, o atacante já rendeu R$ 9 milhões ao Vovô.

ATA - Arthur Cabral

Legenda: Arthur Cabral acumula quatro gols e duas assistências em 20 jogos pelo Botafogo Foto: Vitor Silva / Botafogo

Maior caso de sucesso das categorias de base do Ceará, Arthur Cabral foi anunciado pelo Botafogo em junho de 2025, comprado junto ao Benfica, de Portugal. O clube carioca desembolsou € 15 milhões (cerca de R$ 95 milhões na época) para a aquisição, o que rendeu R$ 2,5 milhões ao Vovô, que detém 2,6% do passe devido ao Mecanismo de Solidariedade. Se somar todas as transferências do centroavante de 27 anos para o Palmeiras, o Basel, da Suíça, e a Fiorentina, da Itália, o time alvinegro ganhou mais de R$ 30 milhões, sendo um dos nomes mais rentáveis do futebol cearense.