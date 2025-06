Campeão argentino, time de Machuca e má fase: conheça o Vélez, rival do Fortaleza na Libertadores

O Fortaleza enfrenta o Vélez Sarsfield, da Argentina, nas oitavas de final da Libertadores de 2025. O confronto foi definido nesta segunda-feira (2), após sorteio da Conmebol. Na avaliação da coluna, um embate positivo para as duas partidas: equipes em crise em um duelo inédito e que sonham com vaga no mata-mata.

Se o time cearense atravessa um momento terrível após uma temporada histórica em 2024, a afirmação também serve para o rival argentino. Atual campeão nacional, o Vélez-ARG não é nem sombra do que já foi, apresentando um novo elenco, uma mudança no comando e risco de baixas.

Na atual temporada, disputou 24 jogos: oito vitórias, quatro empates e 12 derrotas. No Campeonato Argentina, foi eliminado na 1ª fase ao ficar em 13º de 15 participantes do Grupo B, não conseguindo ocupar o G-8, ou seja, não chegando nem ao mata-mata da competição internacional.

Na Libertadores, avançou na liderança do Grupo H, com 11 pontos - a mesma pontuação do Peñarol-URU, mas melhor saldo de gols. Em campo, superou também San Antonio Bulo Bulo-BOL e Olímpia-PAR. A grande marca do time é defensiva, sofrendo apenas quatro gols em seis rodadas.

Machuca no elenco

Legenda: O atacante Imanol Machuca foi emprestado pelo Fortaleza ao Vélez-ARG no início da temporada de 2025 Foto: divulgação / Vélez Sarsfield

Sem espaço no Fortaleza, o atacante Imanol Machuca foi emprestado ao Vélez-ARG, sendo apontado como um dos principais reforços para 2025, mas a má fase permaneceu. Foram 11 partidas e nenhum gol, se tornando então um dos reservas sob o comando de Guillermo Schelotto.

A formação principal é o 4-3-3. Com uma média de idade baixa (24 anos), o elenco foi desmontado após o sucesso de 2024, com saídas como o meia Claudio Aquino (Colo-Colo) e o atacante Alejo Sarco (Bayern Leverkusen-ALE). Deste modo, tem a nova espinha dorsal definida.

A escalação titular hoje tem: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Damian Fernández, Gómez e Quirós; Claudio Baeza, Agustín Bouzat e Álvaro Montoro; Carrizo, Pizzini e Braian Romero. Com um estrategista à beira do gramado, não é uma equipe que se expõe muito e utiliza muitos os pontas.

Legenda: O Vélez Sarsfield é um time com um elenco repleto de jovens destaques sul-americanos Foto: reprodução / Lineup11

O artilheiro é o experiente Braian Romero (33 anos), com passagens por River Plate, Athletico-PR e Internacional, com sete gols, mesma quantidade do atacante Carrizo (19 anos), destaque da Seleção Argentina Sub-20. Por isso, o clube é uma verdadeira mescla de juventude e experiência, registrando diversos valores Sub-23. Na história, é reconhecido por revelar joias, como fez com Thiago Almada.

A última vez que entrou em campo foi dia 29 maio, no empate sem gols com o Peñarol-URU. Após o jogo, Schelotto admitiu que há possibilidade do clube negociar três destaques nos próximos dias: Álvaro Montoro (18 anos e um alvo do Botafogo), Valentín Gómez (21 anos) e Ordóñez (20 anos).

Premiação da Libertadores

Na Libertadores, quem avançar às quartas ganha US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões) em premiação da Conmebol. O valor é maior que o obtido por chegar nas oitavas: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões).