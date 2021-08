Brasil x Espanha na final dos Jogos Olímpicos reúne talentos e reedita Copa das Confederações

A medalha de ouro no futebol masculino nas Olimpíadas de Tóquio será decidida entre Brasil e Espanha. As duas seleções garantiram vaga na final e se enfrentam no próximo sábado (7), às 8h30 (de Brasília), no estádio Saitama, do Japão. E o duelo reúne duas gerações talentosas.

Na análise da lista de convocados, as duas equipes eram as mais preparadas do torneio. Em tese, os melhores se confirmaram, apesar da difícil caminhada até a decisão: há um clássico em Tóquio.

Últimas finais do futebol masculino em Olimpíadas

2016: Rio de Janeiro [BRA] | Brasil (5) 1x1 (4) Alemanha

2012: Londres [ING] | México 2x1 Brasil

2008: Pequim [CHN] | Argentina 1x0 Nigéria

2004: Atenas [GRE] | Argentina 1x0 Paraguai

2000: Sydner [AUS] | Camarões (5) 2x2 (3) Espanha

No histórico, é o primeiro duelo dos países desde 2013, quando o Brasil foi campeão da Copa das Confederações. No Rio de Janeiro, venceu os europeus por 3 a 0 no estádio Maracanã.

Legenda: O Brasil venceu a Espanha por 3 a 0 na final da Copa das Confederações de 2013 Foto: reprodução / SporTV

Ao todo, são cinco triunfos e duas derrotas, essas em 1934 e 1990. Para além das Olimpíadas, os confrontos também foram em Copas do Mundo e amistosos.

Reunião de talentos

A Espanha convocou seis atletas que estavam na Eurocopa de 2021 para as Olimpíadas: o goleiro Unai Simón (Athletic Bilbao); os zagueiros Eric García (Barcelona) e Pau Torres (Villareal); os meias Pedri (Barcelona) e Dani Olmo (Leipzig-ALE); além do atacante Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).

Legenda: Rafa Mir é o artilheiro da Espanha nos Jogos Olímpicos com três gols Foto: AFP

O elenco reúne ainda o atacante Marco Asensio (Real Madrid) e o meia Dani Ceballos (Arsenal-ING). O objetivo é repetir o ouro conquistado em 1992. Antes, o mais próximo era a prata em Sydney-2000.

Medalhas do Espanha no futebol masculino das Olimpíadas:

1992: Barcelona [ESP] | Ouro

2000: Sydney [AUS] | Prata

Na campanha ao mata-mata, ocupou a liderança do Grupo C com 55,6% de aproveitamento: empates com Egito (0x0) e Argentina (1x1), e vitória contra a Austrália (2x0). Nas quartas, goleou a Costa do Marfim (5x1) e superou o Japão na semifinal (1x0).

Joias em campo

O Brasil tem uma equipe com menos experiência e sem algumas estrelas da nova geração como os atacantes Vinícius Júnior e Rodrygo, ambos vetados pelo Real Madrid. Apesar disso, aposta na experiência de Daniel Alves e no talento de Richarlison, nomes que são parte da equipe principal.

Legenda: O atacante Richarlison é uma das estrelas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio Foto: divulgação / Brasil

A dupla tem o acréscimo do goleiro Santos (Athletico/PR) e do zagueiro Diego Carlos (Sevilla). Em busca de repetir o ouro conquistado na Rio-2016, apresenta coadjuvantes importantes como o meia Claudinho (Bragantino), o volante Bruno Guimarães (Lyon-FRA) e o atacante Antony (Ajax-HOL).

Medalhas do Brasil no futebol masculino das Olimpíadas:

1984: Los Angeles [EUA] | Prata

1988: Seul [COS] | Prata

1996: Atlanta [EUA] | Bronze

2008: Pequim [CHN] | Bronze

2012: Londres [ING] | Prata

2016: Rio de Janeiro [BRA] | Ouro

O Brasil encerrou a fase de grupos na 1ª colocação do Grupo F, com 7 pontos: vitórias contra Alemanha (3x2) e Arábia Saudita, além do empate com Costa do Marfim (0x0). Nas quartas, eliminou o Egito (1 a 0). Já na semifinal, empatou em 0 a 0 com o México e avançou nos pênaltis: 4 a 1.