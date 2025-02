Aylon é o atleta com mais minutos pelo Ceará em 2025; veja lista

O Ceará atravessa um momento positivo no início da temporada de 2025. Com 16 reforços no elenco, o clube trabalha na consolidação de um time ideal e acumula bons resultados, com uma sequência invicta de sete partidas no momento, incluindo uma vitória no Clássico-Rei. Assim, o técnico Léo Condé promove testes, mas tem uma lista de atletas que mais participaram das partidas.

O líder em minutagem no momento é o atacante Aylon. Único remanescente do trio ofensivo de 2024, que tinha Erick Pulga e Saulo Mineiro, o atleta soma oito partidas, com 642 minutos em campo. Ao todo, marcou três gols. O dado resulta em dois pontos: confiança de Condé e carência do plantel.

Desde a chegada do novo comandante, o camisa 11 se tornou mais importante taticamente. Contratado como ponta, se tornou opção de centroavante, muitas vezes alternando posição com Saulo, se fixando no setor. Deste modo, virou um titular absoluto. O contraponto: até hoje, é a única alternativa.

A prioridade de momento da diretoria alvinegra é encontrar um novo ‘camisa 9’. Sem um concorrente imediato, é natural que Aylon tenha mais minutos que outras peças importantes da equipe principal. Com a janela fechando na próxima sexta-feira (28), o Vovô negocia com Pedro Raul, do Corinthians.

O top-5 de jogadores mais utilizados por Léo Condé no Ceará em 2025 tem: Marllon (624 minutos), Pedro Henrique (624 minutos), Ramon Menezes (596 minutos) e Lucas Mugni (565 minutos).

Atletas mais utilizados pelo Ceará em 2025