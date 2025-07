Arbitragem, elenco e pontuação: as conclusões da derrota do Ceará para o Internacional

O Ceará perdeu para o Internacional por 1 a 0, neste domingo (20), no Beira-Rio, pela Série A de 2025. Um resultado com impacto direto na tabela de classificação, mas que também oferece conclusões importantes. Assim, o Diário do Nordeste lista três pontos sobre essa derrota alvinegra.

1 - Refém da própria limitação

O Ceará é refém da própria limitação. O time alvinegro tem como pilar a organização no trabalho positivo do técnico Léo Condé, mas carece de reforços para momentos decisivos da Série A. Contra o Inter, o jogo difícil se transformou em oportunidade, mas faltou qualidade para o Vovô aproveitar.

Do 1º tempo insano, com chances dos dois lados e o placar aberto para os gaúchos, a partida se transformou em um 2º tempo de mais disputa física, com o time alvinegro sendo melhor. Assim, as mudanças são feitas e o salto técnico não acontece. As opções disponíveis não evoluem a equipe a ponto de existir uma maior reação. Deste modo, a 1ª conclusão é: o Ceará necessita de reforços.

2 - Arbitragem atrapalhou a partida

A condução do árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES) atrapalhou a partida. Confuso, o juiz iniciou deixando tudo seguir, sem faltas claras. O contato físico não era marcado - o que resultou até na origem do gol do Inter, em que Pedro Henrique não se atenta ao critério, é derrubado e permite a sequência da jogada, com Borré encontrando Alan Patrick, livre de marcação, para fazer 1 x 0.

Os atletas então subiram o tom das disputas - como o braço no rosto de Galeano no 1º tempo ou na entrada dura de Matheus Bahia - e faltou maior controle das ações. A consequência foi uma etapa final de menos futebol e mais entraves, com mudança na marcação das advertências. A 2ª conclusão: falta padrão na arbitragem brasileira, o que atrapalha o espetáculo como um todo.

3 - Pontuação exige alerta

Nas últimas cinco rodadas da Série A, o Ceará venceu um jogo e perdeu quatro. Os motivos são diversos, mas é fato que o time atravessa uma oscilação que necessita de atenção e mais cuidados. No momento, a largada positiva sustenta uma distância do Z-4, no entanto, precisa voltar a pontuar.

Antes da sequência ruim, o Vovô apareceu na 7ª colocação geral. Agora é o 11º, com 18 pontos. A sequência de jogos também é complicada: Mirassol (C), Cruzeiro (F), Flamengo (C) e Palmeiras (F). Por isso, a 3ª conclusão é: a rota precisa ser recalculada antes que a “gordura” acabe e o campeonato ofereça mais riscos.