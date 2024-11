Apesar de esgotar ingressos, torcida do Ceará não ocupará carga máxima do Castelão; entenda

A torcida do Ceará esgotou todos os ingressos disponíveis para a partida contra o América-MG, mas não atingiu a capacidade máxima da Arena Castelão. O duelo da próxima segunda-feira (18), às 21h45, pela 33ª rodada da Série B de 2024, teve os bilhetes e check-ins encerrados em menos de 24 horas.

Segundo a Secretaria do Esporte do Ceará (Sesporte), a capacidade máxima é de 63.904. No entanto, a Pasta informou que áreas de segurança e isolamento da torcida visitante diminuem o índice, que é avaliado a cada confronto. Logo, uma “carga útil” é estimada em, no máximo, 60 mil.

Por isso, os clubes não conseguem atingir as marcas históricas de temporadas anteriores. Na Arena Castelão pós-reforma, as duas marcas mais expressivas são: Fortaleza 1x1 Juventude (Série C de 2016) com 63.903 presentes, além de Ceará 2x1 Bahia (Copa do Nordeste de 2015) com 63.399.

No ano vigente, por exemplo, o recorde é do Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense, com 57.100 presentes. A expectativa é de que Ceará x América-MG supere a marca obtida neste jogo.

