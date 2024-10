A melhor escalação do Ceará para enfrentar o Ituano

O Ceará entra em campo neste sábado (19) contra o Ituano, às 17h, no estádio Novelli Júnior, pela 32ª rodada da Série B. Restando sete partidas para o fim do torneio, o Vovô se obriga a vencer para seguir com o sonho de acesso. O detalhe: o treinador Léo Condé conta com quase 100% do elenco.

Para o compromisso não há nenhum jogador suspenso. A comissão técnica relacionou 24 atletas, com o zagueiro Ramon Menezes, no departamento médico, sendo a única ausência. Em contrapartida, o time conta com os retornos do volante Patrick De Lucca e do atacante Saulo Mineiro.

Assim, o Diário do Nordeste apresenta o que pode ser a escalação ideal para o duelo. Na 6ª posição, com 48 pontos, o Vovô pode entrar no G-4 se vencer e contar com uma combinação de resultados.

Uma possível escalação alvinegra teria: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, João Pedro Tchoca, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Lucas Mugni; Erick Pulga, Aylon e Saulo Mineiro.

Mudanças do time

Na defesa, a dupla de zaga precisa ser David Ricardo e João Pedro Tchoca. Apesar da baixa idade (21 e 20 anos, respectivamente), a escolha deve seguir o critério técnico. Matheus Felipe atravessa uma péssima fase, enquanto Luiz Otávio retornou recentemente após um longo período no DM. No quesito, a experiência precisa ficar em segundo plano para escolher quem está melhor em campo.

No meio-campo, a posição de 1º volante merece melhor avaliação. De Lucca é a preferência de Condé, com foco na saída de jogo. Na ausência, Richardson foi a opção e se apresentou bem. Nessa disputa, Richardson deveria ser o titular pelo maior poderio de marcação e equilíbrio ao time.

Para o ataque, a tendência é o retorno do trio de ataque com Pulga, Saulo e Aylon. Sem Saulo, no último jogo, Lucas Rian foi o acionado. Além disso, há Barceló e Thalisson brigando por vaga. Independente de oscilação, Saulo é o que entrega mais no jogo, seja pela velocidade ou força. As três peças da frente, inclusive, são as artilheiras no ano: Pulga (19), Aylon (13) e Saulo (8).