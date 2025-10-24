A importância de Atlético-MG x Ceará pela Série A; veja cenário

O Ceará tem uma decisão contra o Atlético-MG pela Série A do Brasileiro. Neste sábado (25), o Vovô encara o time mineiro na Arena MRV, às 16h, em um confronto direto pela permanência na elite. Restando apenas 10 rodadas, essa partida se torna um duelo essencial no planejamento alvinegro.

O Diário do Nordeste lista a importância do embate e os impactos para a sequência do Brasileirão.

Legenda: Tabela da Série A após a 29ª rodada Foto: reprodução / SrGoool

1º ponto: na tabela de classificação, o Ceará está na 13ª posição, com 35 pontos, enquanto o Atlético-MG é o 15º, com 33. O primeiro da zona de rebaixamento é o Vitória-BA, em 17º, com 31. Logo, a 30ª rodada oferece o risco de colocar uma das equipes diretamente na briga contra o Z-4.

O time cearense precisa vencer para respirar sem maiores riscos. Um resultado negativo, por exemplo, faz o Galo ultrapassá-lo e ainda o derrubando imediatamente para a 14ª colocação. A depender da sequência dos resultados de Santos e Vitória-BA, pode ficar só a um ponto da zona e em 15º.

Legenda: No 1º turno da Série A, o Ceará perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0 na Arena Castelão Foto: Kid Júnior / SVM

2º ponto: uma vitória pode alavancar o Ceará até para a 9ª colocação, chegando aos 38 pontos. Segundo os matemáticos, o Vovô precisaria apenas de mais duas vitórias em nove jogos para escapar definitivamente do rebaixamento, o que abre margem para sonhar com algo mais na Série A. Além disso, ainda acirra a crise do Atlético-MG, que fica mais próximo e se torna postulante do Z-4.

No returno, por exemplo, a equipe mineira é a última colocada, conquistando apenas seis pontos. Já o Vovô é o 13º, enquanto como visitante, os comandados de Léo Condé aparecem em 8º no geral.

Legenda: Léo Condé é o técnico do Ceará na temporada de 2025 Foto: Gabriel Silva / Ceará

3º ponto: até o fim da Série A, o Ceará enfrenta: Atlético-MG (F), Fluminense (F), Fluminense (C), Fortaleza (C), Corinthians (F), Internacional (C), Mirassol (F), Cruzeiro (C), Flamengo (F) e Palmeiras (C). Desses adversários, é muito importante "resolver a vida" antes das últimas quatro rodadas, que serão contra o atual G-4 da classificação. E o Atlético-MG é apenas um dos poucos confrontos diretos, além do Fortaleza, Corinthians e Internacional, que são oponentes que estão na parte baixa da tabela.

Legenda: O Ceará tem mais quatro confrontos diretos até o fim da Série A de 2025 Foto: Ismael Soares / SVM

4º ponto: há uma necessidade de demonstração da força do elenco na reta decisiva da temporada. Sem o zagueiro Marcos Victor, os volantes Dieguinho e Lourenço, e o atacante Pedro Henrique, o Ceará precisa encontrar novas soluções para se recuperar no Brasileirão após a derrota para o Botafogo em casa. Além dos substitutos, também se espera mais protagonismo das contratações da última janela: o volante Zanocelo, o meia Vina e os atacantes Paulo Baya, Rodriguinho e Lucca.

Com uma semana de treinos, a expectativa é de recuperação física e mental de parte do plantel. Nomes como o lateral-direito Fabiano e o centroavante Pedro Raul caíram de rendimento na Série A.

Apesar disso, uma provável escalação tem: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Zanocelo e Lucas Mugni; Fernandinho, Galeano e Pedro Raul.