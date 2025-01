5 verdades sobre a vitória do Ceará contra Ferroviário no Clássico da Paz

O Ceará venceu o Ferroviário por 2 a 1, neste domingo (26), no Presidente Vargas (PV), pela 2ª rodada do Campeonato Cearense de 2025. O resultado alvinegro foi garantido com gols de Lourenço e Fernandinho - Dieguinho, contra, resultou no tento coral. Apesar do início de temporada, o Diário do Nordeste lista cinco conclusões que podem ser observadas após o Clássico da Paz.

1 - Lourenço é titular absoluto do Ceará

Legenda: O meia Lourenço voltou ao time titular do Ceará e brilhou no Clássico da Paz Foto: Ismael Soares / SVM

O Clássico da Paz foi o 3º jogo do Ceará em 2025, sendo o 1º com Lourenço entre os titulares. E fica muito nítido que o meia é titular absoluto da equipe alvinegra. Protagonista em 2024, o atleta voltou para a equipe principal com gol, além de oferecer uma melhor dinâmica e construção ofensiva. É fato que o meio-campo carece de uma reformulação, mas essa é uma peça insubstituível no momento.

2 - Defesa do Ceará não passa confiança

Legenda: O técnico Léo Condé ainda não ajustou o sistema defensivo do Ceará Foto: Ismael Soares / SVM

O placar de 2 a 1 foi até apertado, só que o Clássico da Paz foi de controle do Ceará. Após um início avassalador, deixando o Ferroviário atordoado, uma falha defensiva, com gol contra de Dieguinho, devolveu a esperança ao Tubarão e deixou a apreensão até o fim no PV. Após três jogos, o setor não passa confiança, com peças que iniciaram o ano mal como o zagueiro Marllon e o goleiro Keiler.

3 - Reforços não é opção, mas necessidade

Legenda: O Ceará acertou com 13 reforços para 2025, mas ainda precisa melhorar o nível do elenco Foto: Ismael Soares / SVM

A cada novo jogo, fica mais evidente a necessidade de reforços por parte do Ceará. De todos os participantes da Série A, o Vovô é o clube com mais contratações até o momento (13), no entanto, possui lacunas nítidas, como a posição de centroavante, por exemplo. O clube precisa ser mais enérgico nas contratações finais para elevar o nível do elenco - não é opção, é mesmo necessário.

4 - Ferroviário corre sérios riscos

Legenda: O Ferroviário acumula rendimentos ruins na temporada de 2025 Foto: Ismael Soares / SVM

Com a nova derrota, o Ferroviário se tornou lanterna do Grupo A e ainda não pontuou no Campeonato Cearense - na estreia, perdeu para o Horizonte. Assim, corre sérios riscos de parar no quadrangular do rebaixamento e ficar fora do mata-mata. Se incluir também a Copa do Nordeste, essa foi o 3º revés consecutivo, aumentando também a pressão do técnico português Tiago Zorro.

5 - Esquema 3-5-2 não parece suficiente

Legenda: O técnico português Tiago Zorro precisa ampliar o repertório tático do Ferroviário Foto: Ismael Soares / SVM

Desde a chegada de Zorro, o Ferroviário adotou o esquema 3-5-2. Foi assim, inclusive, que chegou na fase de grupos da Copa do Nordeste ao superar duas eliminatórias. Apesar disso, o clube demonstrou muita baixa produção ofensiva no início do ano, sofrendo muito com os adversários. Em que pese a lesão e ausência do artilheiro Ciel, é fato que o time precisa ampliar o repertório tático.