Rafael Sóbis desencanta e pode brilhar como trunfo tático do Ceará; veja variações

Rafael Sóbis brilhou na vitória do Ceará sobre o River/PI por 4 a 0, na terça-feira (3), pela Copa do Nordeste. Naquela partida, foi unanimidade com três gols, os primeiros com a camisa alvinegra, mas a importância do atacante é além em Porangabuçu. Aos 34 anos, o gaúcho teve a própria redenção em capítulo que pode significar um novo começo no Vovô.

O cenário é pela necessidade do resultado e também do apresentado. Maior símbolo do poderio econômico investido pela diretoria do Ceará, o centroavante necessitou de nove partidas para desencantar e ser decisivo, assumindo o protagonismo esperado e a artilharia da equipe. A explicação pode residir na função dele em Teresina, no Piauí.

No esquema tático 4-2-3-1 adotado pelo técnico Enderson Moreira, Sóbis é o nome mais avançado. Teoricamente, a responsabilidade ofensiva principal é do atacante. No entanto, o início de temporada apresentou uma movimentação mais distante da grande área, com ampla dedicação e entrega até na marcação.

O contraponto foi justamente a última exibição, em que a atuação no Estádio Lindolfo Monteiro mostrou um atleta com maior presença de área, setor fixo e centralizado, além de efetivo na finalização. É evidente que o auxílio na armação foi diminuído pelas condições do gramado, mas pode ser um caminho.

Em números, o atleta realizou contra o River/PI:

Finalizações: 4

Gols: 3 gols (duas vezes de cabeça e um com o pé esquerdo)

Aproveitamento do arremate: 75%

Bolas aéreas disputadas: 12 (venceu quatro, mesmo com o porte físico e a baixa estatura de 1,72 m)

Passes: 24

Lançamentos: 4

Desarmes: 3

O desempenho, mesmo em condições adversas, é uma prova da qualidade técnica que acompanha o jogador. "O Rafael Sóbis, por si só, por sua história, por tudo aquilo que já construiu no futebol, é um jogador de altíssimo nível. Jogou em grandes ligas, foi multi-campeão. Isso dispensa qualquer tipo de comentário. É um jogador preparado, capacitado para fazer o que fez", afirmou o treinador do Vovô.

Variações de Sóbis

E o potencial o define como alguém que precisa de um espaço mais preparado para o uso. A explicação primordial, que até excede Sóbis como um centroavante nato, é o uso do atleta como falso 9.

Com o avanço da idade, o atleta se especializou na característica de recompor para armar desde o meio-campo e facilitar o ganho de espaço de um 2º jogador, que o ultrapassa em velocidade. A estratégia também se nota na possibilidade de ocupar os espaços laterais, até com responsabilidade para cruzamento.

O parceiro ideal então seria Vinícius, que tem capacidade de infiltração. O acréscimo tático que deve ter o Ceará é o poder de arremate de Sóbis, um exímio finalizador a curta distância. O atacante cresce quando colocado em situação de finalização, não na criação. A estratégia ideal requer um centroavante para auxiliar e dividir espaço com Sóbis. A chegada de Cléber, atual artilheiro do Campeonato Cearense, com sete gols, pode ser um alternativa.

A escolha de um camisa 9 e fixo na grande área permite que o Ceará adote até o 4-4-2, sendo Sóbis o segundo atacante. Da mesma forma, o atleta pode contribuir com a criação ao lado de um meia, como Vinícius ou Felipe Silva.

Posições de Sóbis

Falso 9: atua com muita movimentação pelos lados e pode recuar para o meio em busca de armar as jogadas. Para funcionar, é preciso de extremos abertos afim de facilitar a construção no último terço do campo, como o 4-2-3-1 ou 4-3-3.

Meia armador: se posiciona geralmente centralizado no meio-campo e na frente dos volantes. Tem liberdade para se posicionar por todo o campo e pode receber a posse do campo de defesa, diretamente dos zagueiros.

Segundo atacante: dentro do 4-4-2, defensivo ou ofensivo, o atleta se posiciona bem próximo do centroavante e, com mais velocidade, consegue infiltrações para se tornar opção de posse ou deslocar as linhas adversárias. É comum também o uso da tabela no entorno da grande área.

Centroavante fixo: estratérgia que Sóbis evidenciou contra o River/PI. Com baixa movimentação, atua de costas para os zagueiros e tem menos responsabilidade defensivo. Pode se posicionar apenas no campo defensivo e tem a missão de prender a bola para permitir o avanço dos companheiros.

As variações são evidenciadas no vídeo abaixo, com referência ao ano de 2019. No Internacional, Sóbis tinha liberdade no meio-campo e flutuava próximo de Guerrero. É possível perceber o atacante auxiliando na armação e ocupando as pontas no último terço do gramado. Confira: