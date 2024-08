Day Trade: o mito do enriquecimento rápido

O day trade, prática de comprar e vender ativos financeiros no mesmo dia, exerce um fascínio inegável sobre muitos investidores. A promessa de ganhos rápidos e a ideia de "ficar rico da noite para o dia" atraem milhares de pessoas todos os anos.

Estudos recentes lançaram luz sobre os bastidores do day trade, especialmente em terras tupiniquins. Os resultados? Digamos que são capazes de fazer qualquer um engolir em seco. A disparidade entre o sonho vendido e a realidade vivida é gritante.

Os investidores são frequentemente seduzidos por histórias de sucesso e promessas de liberdade financeira. Porém, os dados mostram que essas histórias são exceções raríssimas, não é regra. A maioria dos praticantes de day trade acaba enfrentando perdas consistentes e frustrações.

OS NÚMEROS NÃO MENTEM

A Fundação Getulio Vargas (FGV) colocou a lupa sobre 98.378 investidores que se aventuraram no day trade entre 2013 e 2016. O resultado? Um banho de água fria para os entusiastas.

O estudo revelou que 99,43% dos participantes desistiram dessa prática após menos de 300 pregões. É como se, em uma maratona, quase todos desistissem antes do primeiro quilômetro (uma maratona tem 42km). E não é só isso. A maioria saiu dessa corrida com os bolsos mais vazios do que entraram.

Apenas 0,12% dos investidores conseguiram lucrar mais de R$ 100 por dia. Para colocar em perspectiva, é como se em um estádio de futebol lotado, apenas meia dúzia de pessoas conseguisse esse feito. E os verdadeiros "craques"? Somente 76 indivíduos ultrapassaram a marca de R$ 300 de lucro diário.

A ILUSÃO DA CURVA DE APRENDIZADO

Muitos defensores do day trade argumentam que existe uma curva de aprendizado e que os resultados melhoram com o tempo e a experiência. No entanto, mesmo considerando um "período de aprendizagem", os resultados da pesquisa mostraram que a maioria dos traders não obtém lucro significativo.

Entre os mais de 1.200 traders considerados experientes, apenas 62 conseguiram um lucro médio mensal superior a R$ 10 mil. Menos de 0,1% obteve ganhos mensais acima de R$ 50 mil. Esses números demonstram que mesmo com experiência, as chances de sucesso continuam extremamente baixas.

É importante ressaltar que esses valores são brutos, não levando em conta custos operacionais, impostos e outras despesas associadas à atividade. Quando consideramos esses fatores, o cenário se torna ainda mais desafiador para os praticantes de day trade.

DESISTA DO DAYTRADE ANTES MESMO DE COMEÇAR

Os dados apresentados pela pesquisa da FGV e corroborados por estudos internacionais pintam um quadro claro: o day trade é uma atividade extremamente arriscada e com baixíssima probabilidade de sucesso para a vasta maioria dos investidores.

É fundamental que potenciais traders tenham uma visão realista dos riscos envolvidos. A promessa de ganhos rápidos e fáceis raramente se concretiza, e o mais provável é que resulte em perdas financeiras significativas e frustrações.

Antes de mergulhar de cabeça no day trade, vale a pena considerar estratégias de investimento mais conservadoras e de longo prazo - aquele bom e velho arroz com feijão dos investimentos. Educação financeira, diversificação e paciência são os verdadeiros ingredientes secretos para construir um patrimônio sólido.

O sonho do dinheiro fácil através do day trade, infelizmente, permanece apenas um sonho para a esmagadora maioria. A realidade, expressa nos números, nos lembra que não existem atalhos para o sucesso financeiro.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.

