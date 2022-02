Vida saudável mente e corpo

Escrever nunca foi meu dom, mas ao escrever por anos e anos fui conseguindo, aos poucos, desenvolver meus pensamentos com clareza através da tinta de tantas canetas que deslizam pelos meus cadernos, que estão sempre ao meu lado. Uma ideia na cabeça, papel e caneta: estas são minhas ferramentas. Não me acostumei a escrever através do teclado, ainda prefiro seguir a técnica antiga.

Ao escrever consigo expandir a minha mente e o meu espírito, assim como também melhorar o meu futuro. Meu pensamento projeta na escrita o que vai ser a base para a minha expressão oral, e esta me leva à execução dos meus objetivos.

Faço anotações diariamente para organizar as minhas tarefas, treinos, aspectos de relações humanas e tudo o mais que envolve o meu trabalho. Essa técnica me ajuda a me organizar e revisar o que farei, o que faço e o que fiz. E isso ajuda que o plano idealizado tenha êxito e que seja bem sucedido.

Lógico que a escrita é completamente aliada à leitura. Os livros agregam ideias, trazem conhecimento e enriquecem o vocabulário. Ler me traz um sentimento de pertencimento a este mundão.

Escrevo estas linhas numa segunda-feira, em São Paulo, em dia normal e de jogo. Minha manhã foi preenchida por leitura, escrita e exercícios de meditação. O que me trouxe a sensação de produtividade e de que estou usando bem o meu tempo, sem deixá-lo passar em branco.

É através de pequenas práticas rotineiras que desenvolvemos nosso potencial. Exercícios físicos realizados de forma correta fortalecem o físico, assim como a meditação e o silêncio interior trazem paz ao espírito.

Ler e escrever fazem parte da nossa formação e é o que nos traz conhecimento, para assim sabermos o que se passa pelo mundo e por onde vivemos. É importante conhecermos a história do passado para tentarmos compreender o presente e planejar o futuro. Com informação real e fidedigna sobre os fatos podemos questionar e mudar o rumo do que desejamos modificar. Recomendo que você registre as suas histórias, isso me faz muito bem! Viva o mundo das letras!

