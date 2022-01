A vida de um desportista

Não me canso de falar sobre como é a vida de um profissional do esporte, como vocês podem perceber. É uma vida intensa, dinâmica, desafiadora e instável, por isso é preciso ter coragem para enfrentar as dificuldades.

A solidariedade é uma atitude, um ato, que é tão raro entre as pessoas, e ela é essencial para o desenvolvimento do trabalho esportivo.

Assim como em tantas áreas, há egoísmo no meio esportivo também, e isso atrapalha e gera um entrave no processo de um trabalho em equipe. O orgulho e a soberba corroem relações e podem trazer consequências graves, por isso sejamos solidários e humildes.

O esporte nos deixa fortes não só fisicamente, como também mentalmente e emocionalmente. Nos ajuda a compreender melhor o outro e a si mesmo.

Pode chover canivetes, faltar o essencial, mas para viver no meio do esporte é preciso resistir. É preciso seguir incólume e buscar constantemente a evolução com quem está no mesmo meio.

Ao longo dos anos de vivência no esporte, a prática constante de exercícios físicos e mentais, as competições, as vitórias e nas derrotas, nos deixam mais fortes e nos colocam uma capa de super-herói. Que resiste até a kriptonita, no sentido figurado, ao superarmos os obstáculos que aparecem pelo caminho.

A vida tem ciclos e o seu tempo, o esporte vai do nascimento até a idade longeva. Dos Deuses da Olímpia antiga até os tempos atuais. Traz ensinamentos que fazem parte da construção de um ser que vai sendo lapidado enquanto está envolvido no propósito de união entre os membros envolvidos no meio esportivo.

O esporte tem o papel de trabalhar em prol de uma sociedade justa, e combater as discrepâncias entre o povo. É um instrumento de formação para a maior das equipes, a humanidade.

O Canadá é um modelo de como usar/incluir/aliar o esporte à educação de uma sociedade. Enquanto países africanos ainda sofrem com a desigualdade humana de sobrevivência e que tem um grande potencial para o esporte. É preciso compartilhar a educação e haver a distribuição de renda entre os países, globalizar no sentido comunitário.

O esporte é para todos, não importa a origem do indivíduo, o credo, o nível social. O mundo esportivo é de inclusão e na sua prática todos podem ter a oportunidade de atingir o seu melhor potencial. Viva o Esporte!

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.