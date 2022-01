A união é imprescindível para seguirmos a nossa jornada

Nesta quinta (21), foi dia de São Sebastião, padroeiro da cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, que é celebrado com um dia radiante de sol. Escrevo enquanto voo de volta a Fortaleza, após passar 8 dias no Rio, seriam 4, mas assim que cheguei vindo de Brasília, onde estava jogando, testei positivo para Covid e fiquei em isolamento. Dessa vez a Covid me pegou de forma mais leve, graças às vacinas.

Fui para o Rio para ficar 4 dias e estar perto da minha mãe, que aos 97 anos fez uma cirurgia. Dona Susanne é uma fortaleza, um fenômeno, passou por momentos difíceis ao longo de toda a sua vida, veio da Alemanha para o Brasil para escapar das perseguições na Segunda Guerra. Começou a trabalhar ainda adolescente em atividades diversificadas, consultório médico, clínica de radiologia, set de cinema, assistente social e nos últimos 30 anos é psicanalista.

Ela tem uma excelente equipe familiar, minhas filhas e meus irmãos, que a apoiam em todos os seus passos, e lhes dão a assistência necessária. O suporte emocional foi fundamental para ela ter coragem e tomar a decisão de fazer uma operação delicada, principalmente próximo aos seus 100 anos de vida. Toda a preparação para a intervenção acontecer da melhor forma foi feita ao longo de 1 mês de forma eficiente e assertiva pelas minhas filhas, que são muito cuidadosas e generosas com a Oma (vovó em alemão) delas.

Minha mãe tirou a cirurgia de letra, como se fosse uma jovem de 20 e poucos anos. Ela tem fibra, muita gana e prazer em estar viva e ativa! No dia seguinte à cirurgia ela já foi para casa e segue firme e forte se recuperando, é impressionante a vitalidade que Dona Susanne tem, não se deixa abater, não é muito sensível a dor e se reestabelece incrivelmente bem. Eu não pude dar o suporte que gostaria neste momento, pois adoeci com Covid e tive que me manter distante fisicamente. Esta família mostra que com amor e união é possível ultrapassar dificuldades e curar doenças.

Volto a Fortaleza para reencontrar a minha outra família, a minha estimada e amada equipe, que precisa de mim.

O planejamento exemplar que os meus irmãos e minhas filhas deram no trabalho em conjunto e solidário me inspiram ainda mais para seguir meu trabalho. A união é imprescindível para seguirmos a nossa jornada. Existem conflitos e altos e baixos na vida, mas sigo em busca do que é justo e humano.

