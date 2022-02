É preciso ter humildade: abaixo a soberba e avante o coletivo

A modéstia ou a humildade, como queira chamar ou interpretar, é uma virtude, mas é rara de ver. Deveria ser um atributo moral intrínseco do ser humano.

Atualmente vejo pessoas com uma postura (uma pompa) imperativa de se expressarem e que acham que inventaram a roda. Fico impressionado com os que se vangloriam de seus feitos e menosprezam os seus semelhantes. Além de ver atitudes de soberba do mundo “real”, presencial, vemos este comportamento acontecer o tempo todo nas redes sociais. O(a) camarada se “esconde” por trás da tela e dispara o seu veneno, o seu recalque, a sua inveja, e agride a quem não lhe agrada ou simplesmente pelo prazer de agir de forma violenta.

Há muitas pessoas que se acham “donas da verdade”, percebo isso no dia-a-dia cada vez mais, estão por todos os cantos. São pessoas tóxicas, que não entendem a importância de ter humildade para se relacionar com o outro. A modéstia não pode passar a ser uma virtude, mas deve ser algo normal. Para assim poder se reconhecer e enxergar o quão pequenos somos nesse universo infinito da vida.

A morte chega para todos, é a única certeza que temos que vai acontecer conosco. O que ficará de nós, o que deixaremos aqui, em vida, é o legado daquilo que fizemos de bom para os outros e para diversas gerações, por isso espalhe o seu conhecimento, a sua generosidade e deixe uma marca positiva por onde passar.

No último domingo vencemos um jogo muito importante e a vitória veio com muito suor e entrega coletiva. O time adversário ficou surpreso com o nosso feito, e deixou transparecer um certo ar de superioridade. A nossa vitória foi uma conquista de superação, estávamos na 15ª posição e precisávamos subir na tabela para seguir lutando pela classificação na próxima fase do NBB, e com a vitória contra o Bauru conseguimos subir para a 12ª posição, que no momento nos dá a chance de ir para a próxima fase. Mas ainda temos muitas partidas pela frente até lá, hoje (18), enfrentaremos o time do Caxias do Sul, no ginásio do adversário, às 20h, com transmissão no Youtube da LNB. Venha nos apoiar e torcer conosco!

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.