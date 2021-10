Caravana do Basquete pelo Ceará

Tenho viajado com a caravana do Basquete Cearense por este grande estado do Ceará e temos plantado a cultura da paz e do basquete. Os momentos vivenciados nos camps (clínicas de basquete), nos quais contribuo um pouquinho com a minha história e conhecimento no esporte, têm sido os mais emocionantes neste momento da minha vida. Ir até aonde os jovens estão, pelo interiorzão cearense, e conhecer melhor o povo do estado, que são raízes nordestinas que nos dão tanto orgulho.

Já estivemos em Aracati, Paracuru, Maracanaú, Caucaia, Limoeiro do Norte, Juazeiro do Norte, Russas, Sobral, Cascavel, além de Fortaleza, cidades por onde já passamos e deixamos nossa marca com a caravana do esporte.

Junto com a minha equipe temos disseminado a cultura do esporte integrada à educação pelos quatro cantos, ou melhor por tantos cantos do Ceará.

O intuito das clínicas de basquete, que temos feito, é amplo: compartilhar o saber sobre a modalidade, instruir, formar técnicos, introduzir e preparar jovens para jogarem basquete.

Ensinamos as regras do jogo e suas estratégias. Apresentamos os setores que fazem parte de uma equipe profissional de basquete, com especialistas em preparação física, fisioterapia, gestão de pessoas e projetos. Damos um enfoque sobre como a competição pode ser saudável e sobre como agir sem conflitos.

Os fundamentos do jogo são ensinados com uma visão sobre como agir positivamente e com confiança ao praticar uma atividade física ou um esporte, com atenção e foco no bem viver.

Nós, do Basquete Cearense, também estamos trabalhando num projeto social com menores infratores, em Fortaleza. Iniciamos o trabalho de ressocialização de detentos através do basquete em uma unidade dos centros socioeducativos do Ceará, e agora estamos ampliando nossa atuação em mais cinco centros, onde contribuímos no trabalho de reabilitação e inclusão dos jovens em uma nova vida.

É importante e satisfatório que o esporte de rendimento esteja presente nas políticas públicas para formar cidadãos através da união do esporte, da educação e do social. A oportunidade de se dedicar a uma atividade produtiva e saudável transforma e salva vidas!

Olhar para o outro e dedicar seu tempo e conhecimento para fazer o bem com uma vibração coletiva em busca do crescimento, da evolução e da continuidade da nossa espécie é uma dádiva. Ao se conectar em uma frequência coletiva ela transmite energia e emana progresso.

Energia é a Luz Eterna.