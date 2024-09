Reduzir o tratamento da depressão a um ato medicamentoso é um descuido e um maltrato

Neste mês de setembro amarelo, dedicado à prevenção ao suicídio no Brasil, apresentarei algumas reflexões que contribuirão para a compreensão do fenômeno, que atinge mais de um milhão de pessoas anualmente. Estima-se que, em média, 38 pessoas cometam suicídio diariamente. A compreensão deste distúrbio pode nos ajudar a lidar com esta situação.

Quando sonhamos que perdemos alguém querido, acordamos chorando, o coração batendo e a respiração acelerada. Para nosso cérebro, tudo é real e demoramos a perceber que era só um pesadelo. Entretanto, o nosso cérebro reagiu como se fosse uma realidade. As ideias, suicidas muitas vezes presentes na depressão demonstram um desequilíbrio das principais monoaminas cerebrais, como serotonina, dopamina e norepinefrina.

Quando a produção destas substâncias está comprometida, a depressão se instala.

A psiquiatria dispõe de muitos medicamentos antidepressivos com excelentes resultados terapêuticos. No tratamento da depressão, precisamos ampliar o campo de intervenção para além da bioquímica de responsabilidade exclusiva dos psiquiatras, para refletir sobre o que ela revela do estilo de vida, de comportamentos e do meio ambiente em que vive o individuo portador deste distúrbio.

Reduzir o tratamento da depressão a um ato medicamentoso, sem incluir uma terapia de apoio que permita ampliar a consciência do portador e torná-lo corresponsável do seu tratamento, é um descuido e um maltrato.

Muito do que sentimos em nosso corpo físico, é a expressão do que ocorre em nosso cérebro, no nosso inconsciente. Não veja no sintoma, numa gastrite, numa depressão, um sinal de fraqueza ou ameaça à vida, que precisa ser eliminado a todo custo e, sim, uma comunicação inconsciente, alertando para os ajustes necessários na sua vida pessoal, familiar e profissional. A psicologia nos alerta que um sintoma é a expressão visível de um processo invisível.

Veja também Adalberto Barreto Da dependência à autonomia: quando saber se a tarefa de ser pai ou mãe foi exitosa Adalberto Barreto Lágrimas que valem ouro

Na depressão, os sintomas graves são as ideias de morte seguidas de tentativas de suicídio. Quando estamos imersos em conflitos e contextos tóxicos em situações complexas, todo o nosso ser sofre. Perdemos o horizonte, perdemos a esperança.

Quando perdemos a alegria de viver, a vida perde seu brilho e nos sentimos num beco sem saída, no fundo do poço. Nosso cérebro, quando percebe que perdemos a alegria de viver, que a vida perdeu seu brilho, sua razão de viver, ele alarma como uma sirene de incêndio, alertando para o risco maior de morte e só desliga quando o perigo passa.

É o mesmo que acontece quando a panela de pressão começa a apitar. Ela indica que a pressão está no seu limite, é hora de apagar o fogo. Nas crises de depressão, em emergências, a intervenção de um profissional de saúde é essencial.

O aforismo de Hipócrates nos ensina: “sedare dolorem opus divinum est”, ou seja, aliviar a dor é uma obra divina. Do mesmo jeito que após o incêndio precisamos rever toda a fiação elétrica, após um surto depressivo precisamos rever nosso comportamento, nossas atitudes, nosso estilo de vida que está comprometendo nossa saúde mental.

O sintoma da depressão não é apenas uma manifestação de uma disfunção orgânica, mas também pode ser uma expressão de uma disfunção relacional e existencial.

Tudo está interconectado e somente pelo esforço de ampliar nossa consciência conseguimos superá-lo. Nesse sentido, nossas dores, nossas ideias de morte, podem ser entendidas como um “grito de alerta”. O corpo está pedindo para revermos nossos comportamentos, crenças e valores, a fim de que possamos ter uma vida mais independente e saudável.

Esta leitura não é contrária aos avanços científicos e aos avanços da biomedicina, tão necessários, mas sim uma complementação. Articular essas duas leituras de forma complementar, não excludente, é salutar para todos que cuidam da saúde e valorizam a vida humana.

Foto: Natinho Rodrigues/SVM

Tendo essa noção, como psiquiatra e psicoterapeuta, tenho como objetivo sensibilizar o paciente para procurar fazer uma terapia que o permita compreender as mensagens inconscientes que o levaram a produzir o "curto-circuito psíquico" que resultou num impulso destrutivo de sua própria existência.

Quando um paciente me fala que está tendo ideias de morte, muitos inclusive dizem ouvir vozes atribuídas a espíritos maus, o incitando a se matar, inicialmente, eu procuro medicá-lo para protegê-lo destes impulsos de morte e início uma reflexão com ele dizendo: seu cérebro não está possuído por nenhum espírito do mal e nem está doente, ele está te alertando que tem algo que precisa morrer, ser eliminado de sua vida.

O objetivo central do processo terapêutico é identificar o que deve ser eliminado ou modificado. Numa metáfora, o que atrapalha a vida do cão é a pulga. Mas para matar a pulga, não precisamos matar o cachorro.

Dessa maneira, o tratamento psiquiátrico não se limita a eliminar as ideias suicidas com o uso de psicotrópicos, a matar a pulga, mas sim a decifrar essas mensagens inconscientes e fazer as mudanças necessárias em sua vida ou em seu ambiente familiar, ou de trabalho.

Veja também Adalberto Barreto O perdão é o alimento da alma Adalberto Barreto As férias terapeuticas e os escravos do tempo de fazer coisas

Eliminar um sintoma sem compreender o processo que o causou é uma falta de responsabilidade, uma falta de cuidado e um maltrato ao paciente.

Daí a importância da participação e do apoio da família e da comunidade no processo de tratamento. Muitas vezes, o paciente é o porta-voz de uma disfunção familiar. Devido à sua sensibilidade, ele somatiza. Ele é a ponta visível de um processo invisível. Enquanto não decifrar essas mensagens e fazer as mudanças necessárias, ela voltará e você terá recaídas. “Decifra-me ou devoro-te”. Isto não se resolve sozinho, precisamos de ajuda.

Inúmeras são as terapias que podem auxiliar a nos tornarmos terapeutas de nós mesmos, decifradores das mensagens inconscientes de nossos sintomas.

Além das psicoterapias tradicionais, realizadas pelos psicólogos e psicoterapeutas, dispomos de outras práticas integrativas de cuidados, como a terapia comunitária integrativa, biodança, ioga, massagem de bem-estar, dentre outras práticas. Daí a necessidade de ampliarmos os espaços de cuidado nas comunidades, usando todos os recursos culturais disponíveis. Insisto, eles não substituem o tratamento médico e sim complementam. Não podemos nos esquecer de que, em situações difíceis que enfrentamos, receber um abraço, uma massagem, uma oração, um ouvido atento são fundamentais.

A lei que regula o universo é a lei do amor. Cada um de nós tem em si esta força poderosa que transforma a si, os outros e o planeta. Nada é mais terapêutico do que um gesto de amor, afeto e cuidado. Para isso, não precisamos de cursos, diplomas e não temos despesas adicionais.

Durante todo o mês de setembro amarelo, o projeto 4 varas, na barra do Ceará, com o apoio do governo do estado, terá uma ação de cuidados para toda a comunidade incluindo além de terapias, orientação jurídica, emissão de documentos, atendimento psicossocial, ajuda psicológica, oficinas da CEART, oficinas de prevenção à violência entre outras atividades. É um momento de cuidar, de prevenir e melhorar a saúde mental, física e cidadã do Fortalezense.