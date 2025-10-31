Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Foto que contém placa de pista em obras na BR-222

Negócios

Obras atrasadas e falta de manutenção nas rodovias até o Pecém elevam custo logístico no Ceará

Conjunto de rodovias que leva ao principal porto do Estado está longe da condição ideal

Luciano Rodrigues 09 de Agosto de 2025
CE-085 Estruturante

Negócios

Sete rodovias estaduais que cortam 15 municípios cearenses serão duplicadas; veja locais

Maiores trechos atualmente em duas faixas por sentido se concentram nas grandes cidades do Estado

Luciano Rodrigues 04 de Março de 2025

Segurança

Mãe, filho e mais duas pessoas morrem carbonizados em acidente entre carro e caminhão em Acaraú

Vítimas retornavam de uma consulta em Fortaleza em um carro da Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara. Uma pessoa sobreviveu.

Redação 27 de Novembro de 2020

Segurança

Carro capota três vezes após condutora passar por buraco na CE-085, em São Gonçalo do Amarante

Condutora trafegava no sentido interior-Capital quando o acidente aconteceu

Redação 22 de Setembro de 2020

Metro

87 trechos de CEs estão no prazo de garantia sobre defeitos

Por lei, obras rodoviárias têm período de cinco anos de segurança contra problemas estruturais que comprometem o tráfego no Estado. Trechos segurados, danificados pela quadra invernosa, já começaram a ser corrigidos

Nícolas Paulino 07 de Agosto de 2019

Região

Camilo Santana autoriza investimento de mais de R$ 200 mi para recuperação das rodovias estaduais

Serão priorizadas estradas com maior fluxo de veículos e estradas turísticas. O prazo de execução será de seis meses

Redação 05 de Julho de 2019