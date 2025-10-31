Conjunto de rodovias que leva ao principal porto do Estado está longe da condição ideal
Maiores trechos atualmente em duas faixas por sentido se concentram nas grandes cidades do Estado
Vítimas retornavam de uma consulta em Fortaleza em um carro da Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara. Uma pessoa sobreviveu.
Condutora trafegava no sentido interior-Capital quando o acidente aconteceu
Por lei, obras rodoviárias têm período de cinco anos de segurança contra problemas estruturais que comprometem o tráfego no Estado. Trechos segurados, danificados pela quadra invernosa, já começaram a ser corrigidos
Serão priorizadas estradas com maior fluxo de veículos e estradas turísticas. O prazo de execução será de seis meses