Casa de Privação Provisória de Liberdade Agente Elias Alves da Silva (CPPL IV), em Itaitinga

Segurança

11 presos fogem de unidade prisional em Itaitinga

Entre os fugitivos, estão acusados de homicídio qualificado, tráfico de drogas, roubo, latrocínio e organização criminosa

Alessandra Castro 12 de Março de 2023
Foto de José Alberto Pereira Alcantara, que fugiu da CPPL 3, em Itaitinga

Segurança

Acusado de matar ex-mulher a facadas foge no Ceará enquanto lavava viatura do presídio

A fuga aconteceu na tarde desse sábado (2), na CPPL III, em Itaitinga

Redação 03 de Outubro de 2021

Segurança

Ordens de ataques saíram de visitas ou contatos com advogados, diz polícia 

A inteligência da polícia acredita que a única forma deles terem comunicação com mundo exterior é através das visitas ou contatos com advogados. Integrante e fundador da facção criminosa responsável pelos ataques preso em Pernambuco foi um dos alvos do mandados de prisão.

Gioras Xerez 26 de Setembro de 2019

Segurança

Presídios federais pelo Brasil reúnem 79 detentos oriundos do Ceará

Líderes das facções CV, GDE e PCC são a maioria dos presos enviados para longe do Estado. Representantes do Ministério Público e do Conselho Penitenciário enumeram pontos positivos e negativos da medida

Messias Borges 22 de Julho de 2019

Segurança

MPCE desarticula esquema de lavagem de dinheiro e de golpes por celular comandado por presidiários

O chefe do grupo é um ex-detento da CPPL V, em Itaitinga. Ele teria movimentado mais de R$ 4 milhões e comandava tudo de dentro da unidade penal

Redação 17 de Maio de 2019

Segurança

Mauro Albuquerque diz que vai retirar todas as tomadas dos presídios do Ceará

Secretário espera ainda mais 90 agentes penitenciários para atuar no Ceará por 90 dias, além dos 45 dias já autorizados pelo Ministério da Justiça

Gioras Xerez 05 de Fevereiro de 2019

Segurança

Detentos fazem motim na CPPL III na tarde desta quinta-feira

Os internos se revoltaram após saber de uma vistoria para apreender celulares, mas a situação está controlada

Gioras Xerez 03 de Janeiro de 2019

Segurança

Dois presos são mortos após briga entre facções na Cadeia Pública de São Gonçalo do Amarante

Segundo a Polícia Militar, os detentos foram mortos após sofrerem lesões com socos e chutes e golpes de cossoco

Redação 12 de Dezembro de 2018

Segurança

Sejus contratou R$ 42,7 milhões em obras desde 2016

A série de reportagens produzida pelo Sistema Verdes Mares detalha, hoje, 16 reformas, recuperações e construções licitadas, nos últimos dois anos

Jéssica Costa / Pity Maria / Márcia Feitosa 21 de Outubro de 2018

Segurança

Suicídios forçados disfarçam execuções

Conforme a Sejus, 39 internos foram executados, em 2018. Além disso, acertos de contas entre os detentos tentam driblar as punições por homicídios

Jéssica Costa/Pitty Maria/Márcia Feitosa 21 de Outubro de 2018