Entre os fugitivos, estão acusados de homicídio qualificado, tráfico de drogas, roubo, latrocínio e organização criminosa
A fuga aconteceu na tarde desse sábado (2), na CPPL III, em Itaitinga
A inteligência da polícia acredita que a única forma deles terem comunicação com mundo exterior é através das visitas ou contatos com advogados. Integrante e fundador da facção criminosa responsável pelos ataques preso em Pernambuco foi um dos alvos do mandados de prisão.
Líderes das facções CV, GDE e PCC são a maioria dos presos enviados para longe do Estado. Representantes do Ministério Público e do Conselho Penitenciário enumeram pontos positivos e negativos da medida
O chefe do grupo é um ex-detento da CPPL V, em Itaitinga. Ele teria movimentado mais de R$ 4 milhões e comandava tudo de dentro da unidade penal
Secretário espera ainda mais 90 agentes penitenciários para atuar no Ceará por 90 dias, além dos 45 dias já autorizados pelo Ministério da Justiça
Os internos se revoltaram após saber de uma vistoria para apreender celulares, mas a situação está controlada
Segundo a Polícia Militar, os detentos foram mortos após sofrerem lesões com socos e chutes e golpes de cossoco
A série de reportagens produzida pelo Sistema Verdes Mares detalha, hoje, 16 reformas, recuperações e construções licitadas, nos últimos dois anos
Conforme a Sejus, 39 internos foram executados, em 2018. Além disso, acertos de contas entre os detentos tentam driblar as punições por homicídios