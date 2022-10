São Paulo x Atlético-GO: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

São Paulo e Atlético-GO se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 19 horas, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá no Morumbi, em São Paulo (SP).

O Tricolor Paulista está na 8ª colocação na Série A com 47 pontos, e sonha com uma vaga na Libertadores de 2023 após duas vitórias seguidas. Já o Dragão, está na zona de rebaixamento com 33 pontos em 17º lugar, mas em ascensão - venceu 3 dos últimos 5 jogos - já sonha em fugir da degola.

Reencontro

No último confronto entre as duas equipes, na semifinal da Copa Sul-Americana, o Tricolor superou o Dragão por 2 a 0 no Morumbi e se classificou para a final nos pênaltis. No 1º turno do Brasileirão os paulistas também saíram vencedores, pelo placar de 2 a 1 em Goiânia.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo Premiere

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Paulo:

Felipe Alves; Ferraresi, Luizão, Léo; Moreira, Luan, Nestor, Reinaldo, Patrick; Luciano e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

Atlético/GO:

Renan; Dudu, Lucas, Wanderson e Arthur; Maranhão, Baralhas e Wellington Rato; Airton, Luiz Fernando e Chúrin. Técnico: Eduardo Souza



SÃO PAULO X ATLÉTICO-GO | FICHA TÉCNICA

Horário: 19h

Data: 27/10/2022

Local: Morumbi, em Sâo Paulo (SP)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (FIFA) RJ