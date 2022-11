Rebaixado, Ceará teve orçamento 100% maior que o do Cuiabá em 2022

Prestes a assegurar a permanência na Série A 2023, o Cuiabá, clube fundado há apenas 21 anos, conseguiu a proeza de se manter na primeira divisão com orçamento muito inferior a clubes que caíram de divisão, como o Ceará.

O time do Centro-Oeste estimou suas receitas em R$ 80 milhões, valores revelados pelo vice-presidente do clube, Cristiano Dresch, responsável direto pelas contratações e os negócios do clube empresa.

O Alvinegro cearense, no ano de maior orçamento da sua história, com receitas estimadas em R$ 160 milhões, foi rebaixado com uma rodada de antecedência para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Na comparação entre orçamentos, o Vovô está entre os maiores do País, mas a previsão de desempenho financeiro não acompanhou a prática.

Veja ranking de orçamentos em 2022

Flamengo: R$ 1,03 bilhão

Atlético Mineiro: R$ 821 milhões

Palmeiras: R$ 625 milhões

Corinthians: R$ 507 milhões

Internacional: R$ 420 milhões

Santos: R$ 296 milhões

Grêmio: R$ 295 milhões

Botafogo: R$ 192 milhões

Ceará: R$ 160 milhões

Fortaleza: R$ 141 milhões

Campanha vergonhosa

O Ceará realizou a sua pior campanha na história dos pontos corridos, somando apenas 34 pontos e conquistando seis vitórias. Quatro pontos abaixo do Cuiabá.

A equipe do centro-oeste somou 3 vitórias a mais que o Alvinegro, mesmo com boa parte das partidas disputadas com torcida rival até mesmo dentro de seus próprios domínios, tendo em vista uma maior torcida para equipes consideradas grandes do futebol brasileiro.

Praticamente assegurado

O Cuiabá entra em campo hoje contra o Atlético Mineiro, fora de casa, e só será rebaixado se receber duas sonoras goleadas, além da vitória do Atlético-GO na última rodada da competição.