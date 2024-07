Ramon Dino, fenômeno do fisiculturismo brasileiro, surpreende fãs em academia de Fortaleza

O fisiculturista Ramon Dino foi visto malhando em uma academia em Fortaleza na tarde desta sexta-feira (5). Dino esteve na Capital para participar de um evento sobre práticas esportivas. O acreano de 29 anos é o atual campeão da categoria Classic Physique no Arnold Classic Ohio, um dos eventos mais importantes do fisiculturismo mundial. Ele ficou em segundo lugar no Mr. Olympia, maior torneio de fisiculturismo do mundo, do ano passado na categoria Classic Physique, atrás do canadense Chris Bumstead.

Ramon Dino, fenômeno do fisiculturismo brasileiro, surpreende fãs em academia de Fortalezahttps://t.co/hp4ky4JjvK pic.twitter.com/eC4Ar526uY — Jogada (@diariojogada) July 5, 2024

No vídeo que viralizou nas redes sociais, Ramon Dino aparece fazendo exercícios dos membros superiores em uma rede de academias de Fortaleza. Na publicação é possível ver Dino cercado de fãs.

Quem é Ramon Dino?

O "Dinossauro Acreano" se popularizou pela participação na Mansão Maromba, uma casa de produtores de conteúdo em São Paulo pertencente ao influenciador Toguro. Dino participa de competições de fisiculturismo desde 2016, competindo na categoria Classic Physique, na qual venceu títulos relevantes e se tornou o maior nome do Brasil no esporte.

Em sua galeria de títulos, ele venceu o Olympia Amador Brasil em 2018, o que lhe rendeu o seu pro card. Em 2021, foi vice-campeão do Europa Pro e se classificou para o primeiro Olympia da carreira, no qual foi quinto colocado. Na sequência, Ramon ainda venceu o Muscle Contest Brazil 2021 e o Arnold Classic 2023. O atleta também foi top-2 do Olympia por dois anos consecutivos, em 2022 e 2023.

Legenda: Ramon Dino durante competição de fisiculturismo Foto: Reprodução/Instagram Ramon Dino

FICHA DE RAMON DINO