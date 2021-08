Kelvin Hoefler fica em 4º lugar na etapa de skate street de Salt Lake City

O brasileiro Kelvin Hoefler arriscou muitas manobras difíceis, fez uma boa apresentação e ficou na quarta colocação na final da etapa da Street League Skateboarding (SLS) de Salt Lake City, nos Estados Unidos. Na soma das notas mais altas, ficou com 23.6.

Hoefler se classificou para as duas manobras finais com a pontuação 8.6, 8.5, 4.8 e 0.0. Na reta final, quando precisaria de uma nota mais alta para trocar o 4.8, não conseguiu pontuar. O título ficou com o português Gustavo Ribeiro.

Brasileiros

Além de Hoefler, também participaram da competição os brasileiros Felipe Gustavo e Filipe Mota. Com pontuação de 23.2 e 21.5, respectivamente, eles não conseguiram avançar entre os quatro melhores, que tiveram a oportunidade de mais duas manobras.

Pontuação final

Gustavo Ribeiro: 27,6

Nyjah Huston: 27,2

Alex Midler: 25,4

Kelvin Hoefler: 23,6