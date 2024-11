Jogador peruano morre após ser atingido por um raio durante jogo

Um jogador de futebol morreu após ser atingido por um raio. Aos 39 anos, José Hugo de la Cruz Meza sofreu a descarga elétricca no jogo entre Juventud Bellavista e Familia Chocca. O caso ocorreu na cidade de Huancayo, no Peru. A equipe de transmissão da partida, do Onda Deportiva, registrou o momento.

O goleiro Juan Choca Llact, de 40 anos, também foi atingido. Ele sofreu queimaduras graves e está sendo observado. Outras vítimas foram encaminhadas para o hospital da cidade.

As equipes disputavam um jogo de uma liga amadora no Estádio Coto Coto. Eles foram atingidos pelo raio quando caminhavam em direção ao vestiário, quando a partida tinha acabado de ser interrompida por causa das más condições do clima.