Neymar treina com Seleção Brasileira pela 1ª vez em preparação para Copa do Mundo

O segundo treino da Seleção Brasileira em Turim, na Itália, como preparação para a Copa do Mundo do Catar, teve Neymar pela primeira vez em campo, mas não contou com Marquinhos. Na tarde desta terça-feira (15), o atacante trabalhou com bola, enquanto o zagueiro apenas correu no gramado.

A dupla do Paris Saint-Germain (PSG) se apresentou com atraso na segunda devido a um problema mecânico na aeronave que os levaria de Paris a Turim. Eles viajaram em outro voo e chegaram no hotel, onde a delegação está hospedada, no momento em que Tite comandava a primeira atividade na Itália.

Legenda: Maquinhos realiza trabalho de fortalecimento muscular com a Seleção Brasileira Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Ontem, Neymar fez um trabalho regenerativo e Marquinhos realizou exercícios na academia. Já hoje, Neymar trabalhou com bola junto dos demais convocados no CT da Juventus, e Marquinhos foi baixa na atividade - se recupera de desconforto muscular.

Cronograma do Brasil

A preparação do Brasil em Turim será encerrada no sábado (18), véspera da abertura da Copa do Mundo, quando a delegação embarca para o Catar em voo fretado. A previsão de que o grupo chegue ao hotel em Doha às 23h15, pelo horário local. Será a última seleção a chegar ao país-sede do Mundial.

A estreia contra a Sérvia está marcada para o dia 24, às 16h (de Brasília) e 22h no horário local no estádio Lusail, que tem uma capacidade para 80 mil espectadores e será palco da final, marcada para 18 de dezembro.

A equipe integra o Grupo G, que também conta com Camarões e Suíça. Se avançar para as oitavas de final, terá pelo caminho Portugal, Uruguai, Gana ou Coreia do Sul, todos membros do Grupo H.