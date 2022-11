Derrota da Argentina contra Arábia Saudita é uma das maiores zebras da história das Copas;veja lista

A surpreendente derrota da Argentina contra a Arábia Saudita, pela primeira rodada da Copa do Mundo do Catar, não quebrou apenas a sequência de 36 jogos sem perder do time albiceleste. Ela já figura como uma das maiores zebras (senão a maior) da história das Copas do Mundo.

O Diário do Nordeste lista abaixo os resultados mais improváveis que já aconteceram nas dezenas de anos dos mundiais de futebol. Um deles, inclusive, é da própria Argentina, que perdeu para a então pouco tradicional seleção camaronesa na abertura da Copa do Mundo de 1990.

Naquela oportunidade, a Argentina de Maradona era a atual campeã mundial, quando bateu a Alemanha por 3 a 2 na Copa de 1986. Oman-Byik, de Camarões, chocou o mundo naquela oportunidade. Agora foi a vez dos valentes árabes.

LISTA DE ZEBRAS DAS COPAS

Veja os principais resultados inusitados da história do torneio:

Alemanha 0 x 2 Coreia do Sul (201😎

Coreia do Sul 2 x 1 Itália (2002)

França 0 x 1 Senegal (2002)

Arábia Saudita 1 x 0 Bélgica (1994)

Argentina 0 x 1 Camarões (1990)

Coreia do Norte 1 x 0 Itália (1966)

EUA 1 x 0 Inglaterra (1950)

Choque asiático

As duas Coreias também protagonizaram grandes surpresas. Em 2018, a campeã do mundo Alemanha foi surpreendida pela turma de Heung Ming Son e companhia, mandando os germânicos para casa ainda na primeira fase. Em 1966, a Itália foi surpreendida pelos valentes norte-coreanos na Copa da Inglaterra.

A primeira grande zebra do futebol foi registrada na Copa de 1950, no Brasil. Sem qualquer tradição no futebol, os Estados Unidos bateram os inventores do esporte, os ingleses no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).