Usuário Exemplo
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Equipes ganharam suas partidas neste sábado
Vozão engata a 2ª vitória seguida na competição nacional
Tubarão da Barra consegue a virada após expulsão de um jogador da Coruja
Verdão chegou a 4 pontos na tabela após jogo da 2ª rodada
Ferroviário, Tirol, Maracanã e Atlético entram em campo no sábado (11) e Iguatu no domingo (12).
Leia a Coluna deste sábado (11)
Mozart pode mudar a escalação para jogo da quarta rodada
Os times se enfrentam neste sábado (11), na Arena Castelão
O zagueiro pediu desculpas após criticar o CEO e a SAF do clube
Ao todo, apenas 13.014 espectadores assistiram a vitória do Ceará no duelo
Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 10 de abril de 2026
Confira a coluna desta sexta-feira (10) do comentarista Wilton Bezerra
Grupo de atletas fica ao lado do capitão após forte desabafo
Atacante reforça o Vozão após mais de um mês afastado após fratura no braço
O defensor criticou diretamente a SAF e o CEO Pedro Martins
O capitão tricolor mandou um recado direto para o CEO Pedro Martins
Confira os jogos de futebol ao vivo deste quinta, 9 de abril de 2026
Confira a coluna desta quinta-feira (9) do comentarista Wilton Bezerra
Zagueiro desabafou após time ser superado pelo Ceará na Arena Castelão nesta quarta-feira
Vozão jogou com um a menos desde os 22 do 1º tempo e venceu com autoridade
A partida contra o América-RN está sem estádio disponível em Natal
Os times se enfrentam nesta quarta-feira (8), na Arena Castelão
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quarta, 8 de abril de 2026
Equipes se enfrentam pela Copa Libertadores
Tubarão da Barra abre 5 pontos para o Vovô restando duas rodadas
Esta é a segunda vitória seguida do Tubarão da Barra no torneio
Narrador da Globo estará fora do Mundial para tratamento médico
Equipe superou o Araguari no primeiro duelo na busca por vaga na elite da modalidade
O Fortaleza é 16º e o Ceará ocupa a 18ª colocação, em ranking elaborado pelo Ibope/Repucom