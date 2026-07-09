Brítez fala pela primeira vez como jogador do Vitória após deixar o Fortaleza

Ex-Fortaleza, Brítez foi anunciado como novo reforço do Vitória nesta quinta-feira (9). O jogador de 34 anos acertou com o clube baiano em definitivo e vai disputar a Série A. O vínculo vai até 2027. O defensor deixou o Tricolor do Pici após quatro anos e uma crise com a atual gestão do clube cearense. O zagueiro argentino falou das características como jogador e celebrou o novo desafio da carreira.

"As expectativas são boas. É sempre bom começar um novo desafio, um novo caminho. Então é importante estar hoje aqui no Vitória, que confia e acredita em mim. Então, se trata de devolver, como sempre falo, devolver tudo. Devolver em campo toda a confiança em mim", afirmou o atleta.

"Que a torcida siga acompanhando, como vem fazendo. Na Argentina, quando você tem a torcida mais perto, é muito difícil para quem vem jogar aqui. Então, eu também gostei disso, de ter a arquibancada perto. É importante para nós", completou.

O atleta, que foi capitão do Tricolor do Pici, estava no Fortaleza desde 2022. Ao todo, foram 191 partidas vestindo a camisa cearense. Na trajetória, o atleta esteve no grupo que venceu Campeonato Cearense duas vezes (2023 e 2026), a Copa do Nordeste (2024) e foi vice-campeão da Sul-Americana (2023). Brítez falou das características como jogador que podem ajudar o novo time.

"Entrega, disposião, garra. isso não vai faltar. São minhas características e essas coisas poderão ajudar muito o time quando for preciso. Eu vou procurar meu lugar aqui, trabalhando, e quando tiver a oportunidade, entregar o máximo sempre. É isso que me caracteriza como zagueiro", finalizou.