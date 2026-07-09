Justin Bieber, Shakira, Madonna e BTS são atrações do show da final da Copa do Mundo 2026

A grande final da Copa do Mundo será realizada no dia 19 de julho. A partida será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O evento terá, pela primeira vez, shows no intervalo. A curadoria será de Chris Martin, vocalista do Coldplay.

O canadense Justin Bieber, a norte-americana Madonna, a colombiana Shakira e a banda sul-coreana BTS são as atrações confirmadas para o evento que reuniu pela primeira vez 48 seleções e é disputada em três países diferentes (Estados Unidos, México e Canadá).

É a primeira vez que o evento terá atrações no intervalo, numa tentativa de aproximar o modelo de entretinimento dos esportes nos Estados Unidos. A Fifa ainda não divulgou mais detalhes do evento. A entidade realizou shows no intervalo da Copa do Mundo de clubes, realizada em 2025.