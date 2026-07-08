Palpitômetro: especialistas apontam se Neymar deve ou não jogar a Copa do Mundo de 2030

O debate se Neymar deveria jogar a Copa do Mundo de 2030 esquentou após a eliminação da Seleção Brasileira em 2026 para a Noruega.

Afinal, ele deve ou não jogar? Na Copa de 2030, ele chegará ao torneio com 38 anos. Os comentaristas do Jogada acham que ele não deve jogar a competição.

Legenda: Comentaristas do Jogada opinam sobre Neymar jogar ou não a Copa de 2030 Foto: Arte Jogada

Copa discreta

No jogo da eliminação do Brasil, Neymar entrou no 2º tempo quando a partida estava 0x0, a equipe sofreu 2 gols de Haaland e ele diminuiu nos acréscimos em cobrança de pênalti.

Na Copa inteira, foram apenas 37 minutos em campo, após longa recuperação de lesão na panturrilha.

Após a queda da seleção, Neymar disse que seu ciclo havia encerrado:

"Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui", afirmou o camisa 10 em entrevista à ge tv.

Porém, dias depois, o pai dele postou carta aberta pedindo para o filho não para de jogar futebol.