Palpitômetro: especialistas apontam se Neymar deve ou não jogar a Copa do Mundo de 2030

Jogador terá 38 anos na próxima Copa do Mundo em 2030 e ensaiou fim do ciclo após eliminação do Brasil em 2026

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
08 de Julho de 2026 - 21:17 (Atualizado às 21:25)
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Legenda: Neymar encerra a passagem pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026
Foto: Angela Weiss / AFP
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O debate se Neymar deveria jogar a Copa do Mundo de 2030 esquentou após a eliminação da Seleção Brasileira em 2026 para a Noruega.

Afinal, ele deve ou não jogar? Na Copa de 2030, ele chegará ao torneio com 38 anos. Os comentaristas do Jogada acham que ele não deve jogar a competição.

Comentaristas do Jogada opinam sobre Neymar jogar ou não a Copa de 2030
Legenda: Comentaristas do Jogada opinam sobre Neymar jogar ou não a Copa de 2030
Foto: Arte Jogada

Copa discreta

No jogo da eliminação do Brasil, Neymar entrou no 2º tempo quando a partida estava 0x0, a equipe sofreu 2 gols de Haaland e ele diminuiu nos acréscimos em cobrança de pênalti.

Na Copa inteira, foram apenas 37 minutos em campo, após longa recuperação de lesão na panturrilha.

Após a queda da seleção, Neymar disse que seu ciclo havia encerrado:

"Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui", afirmou o camisa 10 em entrevista à ge tv.

Porém, dias depois, o pai dele postou carta aberta pedindo para o filho não para de jogar futebol.

 

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