Com Brasil eliminado, Wilton Pereira é cotado para apitar semifinal ou final da Copa do Mundo

Com a Seleção Brasileira eliminada da Copa do Mundo 2026, Wilton Pereira Sampaio pode apitar uma das semifinais, disputa de 3º ou até mesmo a final da Copa do Mundo, segundo apuração do UOL.

O brasileiro está com prestígio depois de acumular três partidas no torneio e receber avaliações positivas da comissão de arbitragem da Fifa.

Legenda: Wilton Pereira Sampaio apitou 3 jogos na Copa do Mundo 2026 Foto: DIVULGAÇÃO FIFA

Jogos que Wilton apitou

Wilton trabalhou na abertura entre África do Sul e México, quando expulsou três jogadores - um do México e dois da África do Sul - o duelo entre Noruega e Senegal pela 1ª Fase, e também o pegado confronto de 2ª Fase entre Holanda e Marrocos, na melhor arbitragem dele na Copa.

Na abertura, ele virou meme após explicação em inglês durante México x África do Sul na Copa 2026 que confundiu os jogadores africanos.

A escolha para as partidas finais também leva em consideração outros fatores. A Fifa avalia os classificados para evitar conflitos de nacionalidade e de confederação.

Outra possibilidade com menos prestígio do que a final, mas que mantém o árbitro até os últimos dias de torneio é estar na disputa de 3º e 4º.

Apitou 4 jogos em 2022

O prestígio de Wilton Pereira Sampaio com a FIFA é antigo. Ele apitou 4 jogos na Copa do Mundo de 2022:

Fase de Grupos: Senegal x Holanda e Polônia x Arábia Saudita.

Senegal x Holanda e Polônia x Arábia Saudita. Oitavas de Final: Holanda x Estados Unidos.

Holanda x Estados Unidos. Quartas de Final: Inglaterra x França.

Dois em final de Copa do Mundo

Apenas dois árbitros brasileiros apitaram finais de Copa do Mundo na história: Arnaldo Cezar Coelho (Espanha 1982) e Romualdo Arppi Filho (México 1986).

Arnaldo Cezar Coelho apitou a final de 1982 entre Itália e Alemanha Ocidental, tornando-se o primeiro árbitro de fora da Europa a apitar uma decisão de Copa do Mundo.

E Romualdo Arppi Filho apitou a final de 1986 entre Argentina e Alemanha Ocidental, consolidando o Brasil como um dos países com representantes no apito em finais.