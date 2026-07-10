Courtois se machuca durante Bélgica x Espanha e é substituído em jogo da Copa do Mundo

O goleiro Courtois, da Bélgica, deixou o campo após sentir dores na coxa esquerda. A seleção enfrenta a Espanha nesta sexta-feira (10), no Estádio de Los Angeles. As equipes brigam por vaga nas semifinais da Copa do Mundo de 2026. Veja como foi a partida.

No segundo tempo da partida, o jogador de 34 anos caiu no gramado com a mão na coxa esquerda. Em seguida, recebeu atendimento médico. Aos 26 minutos, o experiente goleiro foi substituído por Lammens.

O goleiro do Real Madrid foi titular nas seis partidas disputadas pelos belgas na competição. Ao todo, o jogador disputou 112 partidas pela seleção da Bélgica e está na quarta Copa do Mundo da carreira.