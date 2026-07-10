Espanha vence a Bélgica com gol no fim e encara França na semifinal da Copa do Mundo

Merino fez o gol da classificação aos 42 do 2º tempo

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
10 de Julho de 2026 - 18:01 (Atualizado às 18:04)
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Legenda: Merino marcou o gol da classificação da Espanha
Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA
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A Espanha está na semifinal a Copa do Mundo 2026 para enfrentar a França. Os espanhóis venceram a Bélgica por 2x1, no Estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos, e enfrentam os franceses no dia 14, em Dallas, às 16 horas.

Os gols da Espanha foram marcados por Fábian Ruiz, aos 30 do 1º tempo e Merino, aos 42 do 2º tempo, com De Ketelaere marcando para a Bélgica.

O detalhe é que no gol da classificação da Espanha, o goleiro Lammens, que entrou no lugar de Courtois - lesionado no 2º tempo - soltou a bola para Merino marcar.

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Esportes Esportes/copa do mundo de futebol

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