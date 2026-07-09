França vence Marrocos e se garante na semifinal da Copa do Mundo 2026

Mbappé perde pênalti, mas faz um, Dembélé outro, e os franceses eliminaram os africanos

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
09 de Julho de 2026 - 19:01 (Atualizado às 19:13)
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Legenda: Mbappé marcou seu 8º gol da Copa do Mundo, igualando Messi na artilharia
Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA
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A França é primeira semifinalista da Copa do Mundo 2026. Os Bleus venceram Marrocos por 2x0, em Boston, na tarde desta quinta-feira, com gols de Mbappé e Dembélé, ambos no 2º tempo.

Na primeira etapa, Mbappé perdeu um pênalti, com Bono defendendo.

Mas na etapa final, os franceses definiram o placar com muita imposição. É a segunda classificação seguida da França diante de Marrocos, a anterior na semifinal na Copa do Mundo do Catar em 2022. 

Assim, a França joga a semifinal na terça (14), em Dallas, às 16 horas, contra o vencedor de Espanha e Bélgica.

A França venceu Marrocos ocm gols no 2º tempo e está na semifinal da Copa do Mundo
Legenda: A França venceu Marrocos ocm gols no 2º tempo e está na semifinal da Copa do Mundo
Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi todo da França. Com mais posse de bola e ocupando o campo de Marrocos, a seleção francesa criou as principais chances de gol na 1ª etapa.

Aos 3 minutos, Mbappé pegou a bola na entrada da área e finaliza para o gol. Bono faz a defesa e manda para escanteio.

Aos 9, após cruzamento de Olise, Upamecano cabeceia e Bono fez a defesa.

Depois de muita pressão, a França teve a chance de sair na frente em um pênalti. Aos 24, Doué desarmou Hakimi na defesa, Olise puxou contra-ataque e Mbbapé disparou até ser derrubado por Mazraoui.

Marrocos jogou muito atrás e a França dominou o 1º tempo
Legenda: Marrocos jogou muito atrás e a França dominou o 1º tempo
Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

Após 3 minutos de revisão por falta em Hakimi, o pênalti foi confirmado e Mbappé bateu mal, fraco para defesa de Bono.

Aos 32, Dembélé tentou colocado e mandou pra fora.

Dois minutos depois, a França chegou de novo e Bono salvou: Doué roubou a bola de Bouaddi no meio-campo, invadiu a área e chutou para defesa do goleiro.

Na última chance do 1º tempo, Digne arriscou de fora da área e acertou o travessão.

A etapa final começou com Marrocos saindo mais para o jogo e pressionando a França. 

Mas quem criou chances de gol foi o time francês: Koné recuperou a bola no meio-campo, achou Mbappé, que tocou para Doué finalizar e Bono fazer a defesa.

Foi quando aos 15 minutos, Mbappé apareceu para decidir, mandando no canto de Bono: 1x0.

Mbappé marcou o 1º gol da França em chute colocado para vencer Bono
Legenda: Mbappé marcou o 1º gol da França em chute colocado para vencer Bono
Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

O gol deixou a França à vontade no jogo e ampliou com Ousmane Dembélé aos 21, em toque de categoria no canto: 2x0.

Após o gol sofrido, Marrocos foi pra cima e criou uma chance, em cobrança de falta ensaiada, em chute de Ouhani defendida por Maignan, aos 37.

Mas depois disso, a França criou mais para ampliar: Olise mandou pra fora aos 41, aos 42, Barcola e Mateta aos 48, exigiram defesas de Bono.

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