Neymar já tem data para voltar ao Santos após a Copa do Mundo 2026?

Jogador de 34 anos disputou quatro Mundiais

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
09 de Julho de 2026 - 21:28 (Atualizado às 21:43)
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Legenda: Neymar durante jogo pela Seleção Brasileira.
Foto: Rafael Ribeiro/CBF
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Neymar segue nos Estados Unidos após a eliminação do Brasil da Copa do Mundo. O jogador de 34 anos indicou que este foi o último Mundial da carreira como profissional. Aproveitando um curto período de férias, o atacante já tem agenda no Brasil. O Santos, time que defende, marcou a reapresentação do jogador para o dia 17 de julho, no CT Rei Pelé.

O camisa 10 afirmou que a partida contra a Noruega, quando o Brasil foi derrotado por 2 a 1 e eliminado do Mundial de 2026, foi a última com a Amarelinha. O jogador caiu aos prantos ao final do jogo. O pai do atleta, no entanto, pediu que ele seguisse a carreira. 

No Mundial de 2026, ele disputou apenas dois jogos e marcou um gol. Neymar foi convocado por Carlo Ancelotti apesar de uma lesão na panturrilha. O atacante, no entanto, se recuperou durante o Mundial mas sequer chegou a atuar um confronto inteiro.

O contrato com o Santos vai até 31 de dezembro de 2026. A equipe volta a campo pela Série A na quinta-feira (16), quando enfrenta o Botafogo pela Série A. Em seguida, disputa a repescagem da Sul-Americana, quando vai enfrentar o Universidad Central da Venezuela fora de casa.

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