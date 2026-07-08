Vozinha negocia com o Inter Miami e pode jogar ao lado de Messi nos Estados Unidos

Vozinha pode estar a caminho dos Estados Unidos para jogar com Messi. O goleiro de 40 anos, sensação da Copa do Mundo de 2026 ao defender a seleção de Cabo Verde, tem negociações avançadas para defender o Inter Miami. O jogador está sem clube desde o fim do contrato com o Chaves, de Portugal. A informação é do jornal Marca, da Espanha.

O goleiro deve acertar com a equipe para a próxima temporada. Caso a transferência se concretize, o jogador vai atuar ao lado de nomes como Messi, Suárez e De Paul. Quem também poderá defender a equipe é o brasileiro Casemiro, que deixou o Manchester United.

Vozinha brilhou na Copa do Mundo de 2026 ao proteger a meta da estreante Cabo Verde. A seleção foi eliminada na fase 16 avos de final após dar muito trabalho aos argentinos, que venceram a partida por 3 a 2.

Ele também se destacou no duelo diante da Espanha, que não conseguiu balançar as redes defendidas por ele. A partir daí, passou a ganhar muitos seguidores. Vozinha é o goleiro mais seguido do mundo numa rede social, com mais de 28 milhões de seguidores.