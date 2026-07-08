Vozinha negocia com o Inter Miami e pode jogar ao lado de Messi nos Estados Unidos

Jogador de 40 anos está sem clube

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
08 de Julho de 2026 - 19:20
capa da noticia
Legenda: Vozinha e Messi, durante a Copa do Mundo.
Foto: Foto por ALEXANDRE MARTINS / ALEXANDRE MARTINS / DPPI VIA AFP
Um oferecimento de:
Logo do Patrocinador

Vozinha pode estar a caminho dos Estados Unidos para jogar com Messi. O goleiro de 40 anos, sensação da Copa do Mundo de 2026 ao defender a seleção de Cabo Verde, tem negociações avançadas para defender o Inter Miami. O jogador está sem clube desde o fim do contrato com o Chaves, de Portugal. A informação é do jornal Marca, da Espanha. 

O goleiro deve acertar com a equipe para a próxima temporada. Caso a transferência se concretize, o jogador vai atuar ao lado de nomes como Messi, Suárez e De Paul. Quem também poderá defender a equipe é o brasileiro Casemiro, que deixou o Manchester United. 

Vozinha brilhou na Copa do Mundo de 2026 ao proteger a meta da estreante Cabo Verde. A seleção foi eliminada na fase 16 avos de final após dar muito trabalho aos argentinos, que venceram a partida por 3 a 2. 

Ele também se destacou no duelo diante da Espanha, que não conseguiu balançar as redes defendidas por ele. A partir daí, passou a ganhar muitos seguidores. Vozinha é o goleiro mais seguido do mundo numa rede social, com mais de 28 milhões de seguidores.

Veja também

Imagem da notícia: Fenômeno Global: Vozinha, goleiro de Cabo Verde, já é o 4° goleiro com mais seguidores da Copa
Jogada

Fenômeno Global: Vozinha, goleiro de Cabo Verde, já é o 4° goleiro com mais seguidores da Copa
Imagem da notícia: Sensação da Copa do Mundo, goleiro Vozinha é oferecido ao Ceará para a Série B
Jogada

Sensação da Copa do Mundo, goleiro Vozinha é oferecido ao Ceará para a Série B
Imagem da notícia: Vozinha no Vozão: impacto midiático pode pesar na decisão do Ceará por contratação?
Jogada

Vozinha no Vozão: impacto midiático pode pesar na decisão do Ceará por contratação?
Imagem da notícia: Ex-jogador do Fortaleza se emociona ao saber que Vozinha tem nome em sua homenagem
Jogada

Ex-jogador do Fortaleza se emociona ao saber que Vozinha tem nome em sua homenagem

Assuntos Relacionados
Esportes Esportes/futebol Esportes/copa do mundo de futebol

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Vozinha negocia com o Inter Miami e pode jogar ao lado de Messi nos Estados Unidos
Jogada

Vozinha negocia com o Inter Miami e pode jogar ao lado de Messi nos Estados Unidos

Jogador de 40 anos está sem clube

Crisneive Silveira

Há 1 hora

Imagem da notícia Com Brasil eliminado, Wilton Pereira é cotado para apitar semifinal ou final da Copa do Mundo
Jogada

Com Brasil eliminado, Wilton Pereira é cotado para apitar semifinal ou final da Copa do Mundo

Árbitro já trabalhou em três partidas na Copa do Mundo 2026

Vladimir Marques

Há 2 horas

Imagem da notícia Ceará anuncia contratação de Renzo López; atacante uruguaio assina até 2027
Jogada

Ceará anuncia contratação de Renzo López; atacante uruguaio assina até 2027

Alvinegro volta a campo na segunda-feira, quando recebe o Athletic-MG

Crisneive Silveira

Imagem da notícia Fortaleza anuncia contratação do zagueiro Neris, ex-Vitória
Jogada

Fortaleza anuncia contratação do zagueiro Neris, ex-Vitória

Jogador chega em definitivo ao Tricolor de Aço

Redação

Imagem da notícia Endrick desabafa após eliminação do Brasil na Copa do Mundo: 'Voltaremos mais fortes'
Jogada

Endrick desabafa após eliminação do Brasil na Copa do Mundo: 'Voltaremos mais fortes'

Jogador de 19 anos é querido pela torcida brasileira

Crisneive Silveira

Imagem da notícia Copa do Mundo de 2030 terá seis sedes e será disputada em três continentes, incluindo América do Sul
Jogada

Copa do Mundo de 2030 terá seis sedes e será disputada em três continentes, incluindo América do Sul

Edição história do Mundial terá partidas na América do Sul, Europa e Áfria

Brenno Rebouças