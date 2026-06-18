Fenômeno Global: Vozinha, goleiro de Cabo Verde, já é o 4° goleiro com mais seguidores da Copa

O goleiro Vozinha, da seleção de Cabo Verde, na última partida da seleção contra a Espanha pela primeira rodada da Copa, fez uma atuação de gala ao parar Yamal e companhia e garantir o primeiro ponto de Cabo Verde na história das Copas. A atuação foi tamanha que levou uma onda de pessoas a terem curiosidade sobre quem era aquele goleiro. O resultado? Centenas de milhares de seguidores chegando a cada dia no seu perfil no Instagram.

O arqueiro, que antes da partida tinha aproximadamente 50 mil seguidores, soube em entrevista após o jogo que já contava com milhões de seguidores. O Diário do Nordeste resolveu fazer um levantamento entre os goleiros que estão atuando na Copa do Mundo sobre quem tinha mais seguidores na rede. Vozinha, nesta quinta-feira (18), já contava com mais de 13 milhões e meio de seguidores, estando atrás apenas de Courtois (Bélgica), com 17,9 milhões, Neuer (Alemanha), com 14,6 milhões e Emiliano Martínez (Argentina), com 14,5 milhões.

Ótimo momento profissional

Faltando ainda duas rodadas para o fim da primeira fase, a expectativa é de um crescimento ainda maior nesses números em caso de mais atuações memoráveis do goleiro de 40 anos. Cabo Verde enfrentará o Uruguai no domingo (21) e a Arábia Saudita no próximo dia 26 de junho.