Vozinha no Vozão: impacto midiático pode pesar na decisão do Ceará por contratação?

O goleiro Vozinha, grande sensação da Copa do Mundo 2026 por Cabo Verde, foi oferecido ao Ceará para a disputa da Série B. Aos 40 anos, o capitão da seleção africana virou um fenômeno global após o histórico empate em 0 a 0 contra a Espanha.

Torcedores do Vozão têm movimentado as redes sociais destacando o potencial midiático de um possível acerto, como a atração de novos olhares do mundo inteiro e também engajamento digital para a marca do clube. Vozinha tem mais de dez vezes o número de seguidores do próprio clube.

Livre no mercado após deixar o Chaves, de Portugal, o arqueiro viu suas redes explodirem nas últimas semanas: ele saltou para impressionantes 16 milhões de seguidores no Instagram. Para contextualizar, o Ceará conta hoje com 1,5 milhão na mesma plataforma.

Muitos torcedores argumentam que um investimento desse pode se pagar exclusivamente com o retorno de mídia espontânea. A visibilidade global poderia atrair novos patrocinadores, além de impulsionar uma monetização direta nas redes e a venda de produtos.

A decisão está com a diretoria do Ceará, que avalia a possibilidade. O staff do atleta também buscou outros clubes da Série B.