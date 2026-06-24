Ceará acerta contratação de Daniel Paulista como novo treinador

O Ceará tem um novo treinador. Daniel Paulista é o técnico contratado pelo Alvinegro para substituir Mozart. O treinador já tinha um acerto verbal com o Vovô, e nesta quarta-feira, (24) oficializou a rescisão com o Goiás, ficando com caminho livre para comandar o Ceará.

Com 44 anos, o comandante passou por momento difícil no Goiás, somando quatro rodadas sem vencer na Série B, além de salários atrasados. O Esmeraldino é o 12º colocado, com 18 pontos, enquanto o Ceará está na 17ª posição na tabela de classificação, com 14.

Na carreira, Daniel Paulista já defendeu times como CRB, Remo, Sport e Guarani. Em temporadas recentes, o Vovô também tentou a contratação de Daniel Paulista, mas não obteve êxito nessas últimas negociações.

Ele chega para assumir o Ceará 24 dias após a saída de Mozart, demitido após derrota para o Operário-PR, em casa, pela Série B do Campeonato Brasileiro.