Ceará acerta contratação de Daniel Paulista como novo treinador

O técnico acertou rescisão com o Goiás e chega para comandar o Alvinegro

Escrito por André Almeida e Brenno Rebouças producaodiario@svm.com.br
24 de Junho de 2026 - 13:46 (Atualizado às 13:52)
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Legenda: Daniel Paulista estava no Goiás
Foto: Rosiron Rodrigues/GEC
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O Ceará tem um novo treinador. Daniel Paulista é o técnico contratado pelo Alvinegro para substituir Mozart. O treinador já tinha um acerto verbal com o Vovô, e nesta quarta-feira, (24) oficializou a rescisão com o Goiás, ficando com caminho livre para comandar o Ceará.

Com 44 anos, o comandante passou por momento difícil no Goiás, somando quatro rodadas sem vencer na Série B, além de salários atrasados. O Esmeraldino é o 12º colocado, com 18 pontos, enquanto o Ceará está na 17ª posição na tabela de classificação, com 14.

Na carreira, Daniel Paulista já defendeu times como CRB, Remo, Sport e Guarani. Em temporadas recentes, o Vovô também tentou a contratação de Daniel Paulista, mas não obteve êxito nessas últimas negociações.

Ele chega para assumir o Ceará 24 dias após a saída de Mozart, demitido após derrota para o Operário-PR, em casa, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

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André Almeida e Brenno Rebouças

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