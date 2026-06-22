Ceará tem acerto com atacante Renzo López, do Vitória

O Ceará tem um acerto verbal com o centroavante uruguaio Renzo López. O jogador de 32 anos defende o Vitória-BA, na Série A, mas terá contrato encerrado durante julho. O atacante é o quarto jogador acertado com o Vovô para a janela que abre dia 20 de julho.

Renzo está no futebol brasileiro desde julho do ano passado. Defendendo o time baiano, fez 30 jogos e marcou dois gols. Na atual temporada, perdeu espaço e fez apenas sete partidas. O último jogo em que entrou em campo foi em 17 de maio, contra o Red Bull Bragantino, quando atuou por apenas 6 minutos.

Renzo tem passagens por clubes do Uruguai, Japão, Espanha, Argentina, Arábia Saudita e Equador. A melhor temporada foi em 2022, quando marcou 16 gols no Central Córdoba-ARG.

O Ceará já havia tentado a contratação anteriormente, por empréstimo junto ao Vitória, mas sem sucesso. Com a confirmação de que não renovará com o time baiano, buscou o atleta novamente para negociar.

Mercado da bola

Além de Renzo, o Ceará também tem acertos com Lucas Mugni, Bryan Borges e Rian Santana. Deixaram o Vovô até agora: Pedro Henrique, Dieguinho, Fernandinho e Gustavo Prado. Quem também deverá sair é o volante Lucas Lima.

O Ceará ainda deve fazer mais contratações para a última janela de 2026. A ideia é fazer reposições e reforçar a equipe para o restante da Série B.