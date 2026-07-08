Endrick desabafa após eliminação do Brasil na Copa do Mundo: 'Voltaremos mais fortes'

Uma dos talentos do Brasil em ascensão, Endrick se manifestou sobre a eliminação precoce da Seleção na Copa do Mundo. O jogador de 19 anos, o segundo mais novo da equipe comandada por Carlo Ancelotti e querido dos torcedores, publicou texto numa rede sociais dias após a equipe se despedir da disputa. O atleta do Real Madrid desabafou.

"Ainda é difícil pensar em como confortar todos como gostaria, mas sei que devo agradecer muitos. A Deus, pela oportunidade, a minha família, pelo carinho e suporte, e a todos os brasileiros pela torcida e incentivo", afirmou o atleta.

"O orgulho pela nossa história e a esperança de voltarmos a conquistar o maior troféu vão continuar me guiando todos os dias, e em cada um, vou fazer o possível para estarmos juntos outra vez e mais fortes", completou.

Endrick atuou em quatro partidas da Copa do Mundo: Haiti, Escócia, Japão e Noruega. O atleta do Real Madrid não balançou as redes, mas foi um jogador que levou perigo e contribuiu para lances ofensivos da equipe, que se despediu do Mundial após derrota para os noruegueses, no último domingo (5).

A Seleção Brasileira volta a campo em setembro, nos dias 25 e 29, quando encara a Austrália em amistoso internacional. Veja mais detalhes aqui.