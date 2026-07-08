Artilharia da Copa do Mundo: veja ranking dos principais goleadores do Mundial de 2026

A Copa do Mundo de 2026 é marcada pelo grande desempenho dos principais astros da seleções candidatas ao título. Nas quartas de final, com oito países disputando o título mundial, a briga pela artilharia está acirrada, com confrontos no mata-mata deixando frente a frente diversos craques.

Com o fechamento das oitavas de final, a artilharia está com o argentino Lionel Messi, com oito gols. O camisa 10 também ostenta dois recordes: maior goleador da história das Copas, com 21, e atleta que marcou em mais jogos consecutivos da competição, totalizando seis partidas entre 2022 e 2026.

O top-3 é completado pelo francês Mbappé e pelo norueguês Haaland, ambos com sete, além do inglês Harry Kane, com seis. Nas quartas, Haaland e Kane se enfrentam.

Artilheiros da Copa do Mundo de 2026