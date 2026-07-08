Artilharia da Copa do Mundo: veja ranking dos principais goleadores do Mundial de 2026

A disputa se acirrou com o encerramento das oitavas de final

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
08 de Julho de 2026 - 15:00 (Atualizado às 15:12)
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Legenda: Algoz do Brasil na Copa do Mundo, atacante norueguês Haaland é candidato à artilharia
Foto: Mauro Pimentel / AFP
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A Copa do Mundo de 2026 é marcada pelo grande desempenho dos principais astros da seleções candidatas ao título. Nas quartas de final, com oito países disputando o título mundial, a briga pela artilharia está acirrada, com confrontos no mata-mata deixando frente a frente diversos craques.

Com o fechamento das oitavas de final, a artilharia está com o argentino Lionel Messi, com oito gols. O camisa 10 também ostenta dois recordes: maior goleador da história das Copas, com 21, e atleta que marcou em mais jogos consecutivos da competição, totalizando seis partidas entre 2022 e 2026.

O top-3 é completado pelo francês Mbappé e pelo norueguês Haaland, ambos com sete, além do inglês Harry Kane, com seis. Nas quartas, Haaland e Kane se enfrentam.

Artilheiros da Copa do Mundo de 2026

  • Messi (Argentina): 8
  • Mbappé (França) e Haaland (Noruega): 7
  • Harry Kane (Inglaterra): 6
  • Vini Jr. (Brasil), Oyarzabal (Espanha), Dembélé (França), Bellingham (Inglaterra), Quiñones (México) e Ismaila Sarr (Senegal): 4 gols
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