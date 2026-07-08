Ceará inicia venda de ingressos para duelo contra o Athletic; parte do valor será doado à Causa Pet

Vovô joga na segunda-feira no PV pela 17ª rodada da Série B

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
08 de Julho de 2026 - 21:52 (Atualizado às 22:24)
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Legenda: Torcida do Ceará no estádio Presidente Vargas (PV)
Foto: Ismael Soares/SVM
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O Ceará iniciou a venda de ingressos para a partida contra o Athletic.  Os torcedores já podem garantir presença para apoiar o Vovô. É possível comprar os bilhetes nas Lojas Vozão e online. Todo o valor arrecadado será revertido para uma ação social,  à Instituição Causa Pet

O valor arrecadado com as Meias Solidárias comercializadas para o Setor Azul será destinada à causa pet, para uma instituição voltada à proteção e ao bem-estar animal.

As equipes se enfrentam na próxima segunda-feira (13), às 20h30, no Estádio Presidente Vargas. O duelo é válido por mais uma rodada da Série B do Brasileiro. 

Veja valores:

Setor Social: R$ 150,00 (inteira) e R$ 75,00 (meia)
Setor Azul: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)
Setor Laranja: R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia)

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