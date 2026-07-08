Fortaleza anuncia empréstimo de Pochettino ao Vitória-BA

O Fortaleza oficializou o empréstimo do meia Pochettino ao Vitória-BA. O atleta tem vínculo com o clube cearense até 2027, mas será cedido ao time rubro-negro baiano até dezembro de 2026.

Vale ressaltar que o acordo tem opção de compra fixada. Além disso, na operação, a equipe tricolor também recebeu, por empréstimo, o zagueiro Neris, cedido até o fim do ano pelo Vitória-BA.

No Pici desde 2023, o argentino tem 209 jogos. Ao todo, foram 19 gols e 28 assistências somados. No período, conquistou um bicampeonato cearense (2023-2026) e um título da Copa do Nordeste (2024), e participou de campanhas históricas na Série A, Libertadores e Copa Sul-Americana.

Apesar da importância no elenco, a saída é motivada pela condição financeira. A liberação é necessária para aliviar a folha salarial - Pochettino era o principal salário do plantel.