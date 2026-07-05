Após deixar o Fortaleza, Brítez acerta com o Vitória-BA

O zagueiro argentino Brítez é o novo reforço do Vitória-BA. Após rescindir contrato com o Fortaleza e ficar livre no mercado, o defensor de 34 anos assinou contrato com o rubro-negro até junho de 2027.

O clube demonstrou interesse na contratação após o atleta entrar em litígio com o time cearense. A definição sobre o afastamento por parte da diretoria tricolor acelerou os trâmites para a negociação.

No futebol brasileiro desde 2022, quando chegou ao Fortaleza, Brítez era capitão e peça fundamental no sucesso leonino das últimas temporadas. Ao todo, foram 191 jogos, com dois gols, oito assistências, um bicampeonato cearense (2023-2026) e um título da Copa do Nordeste (2024).

Legenda: A chegada de Brítez ao Fortaleza foi um pedido direto do então treinador argentino Juan Pablo Vojvoda Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

No recorte, também participou de campanhas históricas na Série A do Brasileiro, ficando no G-4 em duas oportunidades. Além disso, acumulou jornadas inéditas na Libertadores e Copa Sul-Americana.

Vale ressaltar que o Vitória-BA também encaminhou a contratação por empréstimo do meia Pochettino junto ao Fortaleza. Em contrapartida, o clube baiano cedeu o zagueiro Neris, que fica emprestado ao Leão do Pici até dezembro, mas deve assinar contrato em definitivo com o clube cearense para 2027.

Saída conturbada

O Fortaleza anunciou a rescisão contratual com Brítez na última quarta-feira (1º). O estopim de uma relação desgastada desde abril, com declações polêmicas em entrevistas e protestos da torcida pela manutenção do jogador no elenco, foi um episódio de conflito entre o zagueiro e o CEO Pedro Martins após um treino na terça (30), conforme apuração do Diário do Nordeste. Por meio de nota, o clube informou que a situação seria conduzida pelo departamento jurídico, sempre “em defesa dos interesses do clube”.

Em participação no programa Jogada 1º Tempo, na sexta (3), o dirigente foi questionado sobre o assunto e pontuou que o principal motivo dos embates era financeiro. Segundo o mandatário, Brítez ameaçou não entrar mais em campo caso não recebesse os valores atrasados referentes à 2025.

“Eu não posso pagar o Brítez e ficar devendo o Sasha, o João Ricardo, o Pierre e tantos outros jogadores. Nesse aspecto, a decisão vai ser proteger o Fortaleza. A partir do momento em que ele não aceitou o plano proposto pelo clube, a relação ficou insustentável”, declarou Pedro Martins.

Nas redes sociais, Brítez postou uma despedida do clube e citou diversos funcionários do dia a dia dos jogadores no Centro de Excelência, no Pici, que são pessoas do staff do clube. O defensor também agradeceu aos torcedores pelo anos de Fortaleza e prometeu sempre torcer pelo clube.

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